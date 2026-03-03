La Maestranza se viste de gala para entregar los premios taurinos de la Feria de Abril 2025

Ambiente de gala en el albero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, escenario elegido para la entrega de los Premios Taurinos de la Feria de Abril 2025 y de los Premios Universitarios de Fin de Carrera. El coso del Arenal se ha vestido de solemnidad para reconocer las tardes gloriosas de la pasada temporada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el torero Morante de la Puebla. / Rocío Ruz / Europa Press

La noche caía lentamente sobre la carpa ubicada en la plaza, iluminada por el destello cálido de sus bóvedas y galerías, mientras la ceremonia comenzaba con la categoría que exige el escenario. Es una de las citas más señaladas del calendario sevillano, un acto que cada año simboliza el arranque institucional de la temporada, que alzará el telón el próximo Domingo de Resurrección.

La votación de los galardones taurinos se celebró el pasado mes de mayo con la participación de los 32 miembros del jurado, entre ellos, autoridades y representantes de distintos medios de comunicación, incluido El Correo de Andalucía.

Premiados de la temporada 2025

El triunfador de la Feria fue David de Miranda, que logró abrir la Puerta del Príncipe y salir a hombros en una de las tardes más recordadas del ciclo. Un triunfo que le ha servido, por méritos propios, para que José María Garzón lo anuncie el próximo Domingo de Resurrección junto a Morante de la Puebla y Roca Rey. Fue el primero en subir al escenario a recoger su trofeo.

Entre los grandes protagonistas de la noche figuraba Morante de la Puebla, distinguido con los premios a la Mejor Faena, por su histórica actuación del 1 de mayo, y al Mejor Toreo de Capa, tras firmar una Feria de Abril marcada por la inspiración y la emoción.

La mejor estocada ha recaído en Pepe Moral, tras una segunda votación en la que se impuso a Diego Urdiales, mientras que el premio al mejor rejoneador ha quedado desierto.

El jurado ha concedido además el premio a José Chacón por la mejor actuación en banderillas y a Juan Sierra como mejor subalterno del ciclo. Juan Francisco Peña, de la cuadrilla de Manuel Escribano, ha sido reconocido como mejor picador; la ganadería de Juan Pedro Domecq ha recibido el premio a la mejor corrida; y el toro Anárquico, de Santiago Domecq, lidiado por Miguel Ángel Perera, ha sido distinguido como mejor toro.

Los triunfadores de las novilladas de promoción recogieron sus premios respectivamente. Julio Aparicio se llevó la final del ciclo y recibió un bellísimo traje de luces, Bombita se llevó un capote de paseo y a Manuel Domínguez se le otorgó un capote.

Hubo tiempo para un reconocimiento especial para Victorino Martín por ser el pregonero en la pasada temporada durante la mañana del Domingo de Resurrección 2025.

Premio a los mejores expedientes de la Universidad de Sevilla

Además de los premios taurinos, los otros protagonistas han sido los jóvenes con mejores expedientes de las diferentes facultades de la Universidad de Sevilla. Han ido desfilando de uno en uno por el escenario recibiendo sendas ovaciones reconociendo su labor académica.

Esta tradicional ceremonia ha reunido a multitud de autoridades, Antonio Sanz, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la nueva rectora Carmen Vargas o José María Garzón, además de premiados y representantes del mundo taurino en un acto que pone en valor la excelencia artística de la Feria y del talento universitario.