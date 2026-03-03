Morante de la Puebla toreará las cuatro corridas de agosto en El Puerto de Santa María

Morante de la Puebla también estará presente en El Puerto de Santa María, una de las plazas emblemas del torero sevillano. Tal y como ha avanzado Jesús Bayort, el torero cigarrero se ha comprometido a torear las cuatro corridas del ciclo taurino portuense, en lo que supone uno de los grandes acontecimientos de la temporada del verano.

El acuerdo con el empresario Carlos Zúñiga se ha cerrado en la mañana de este martes y contempla la presencia del diestro cigarrero los días 1, 2, 8 y 9 de agosto en la Plaza Real, uno de los cosos más especiales en la trayectoria del torero sevillano.

Una temporada repleta de corridas de toros

Tal y como informó El Correo de Andalucía en el mes de febrero, el espada sevillano tenía ya apalabradas numerosas fechas con diferentes empresarios en plazas de primera y segunda categoría a lo largo de toda la geografía nacional hasta final de temporada, incluida Zaragoza, en torno a unas 20-25 corridas de toros.

Con esta confirmación oficial de Morante en El Puerto, este ciclo refuerza su dimensión histórica, especialmente tras su memorable actuación en 2025 y el recordado encontronazo con Roca Rey, con quien, según ha trascendido, el propio Morante habría mostrado su deseo de volver a compartir cartel.

Además, según detalla Bayort, existe un principio de acuerdo para que el torero esté presente este verano en otras plazas destacadas del calendario como Gijón, Palencia o Aranjuez, plazas que gestiona Circuitos Taurinos de Zúñiga. A esta fecha ya confirmada se le suman las cuatro tardes de Sevilla, Nimes, las dos tardes de Jerez y la Goyesca de Ronda.

Con este compromiso, Morante apuntala una temporada que promete convertirse en estar presente en todas las ferias del panorama nacional.