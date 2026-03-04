'Mosturito' y 'Raíles y maletas', Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes en La Rinconada

La novela 'Mosturito' del escritor Daniel Ruiz y el ensayo 'Raíles y maletas' del historiador y gestor cultural Rafael Jurado Arroyo han sido galardonados con los Premios Almudena Grandes, entregados este miércoles en el Centro Cultural de La Villa de La Rinconada (Sevilla).

Jurado presidido por Luis García Montero

El jurado de este galardón ha estado presidido por el poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, según ha informado el Ayuntamiento de La Rinconada en un comunicado.

En la modalidad de ficción se ha alzado con el galardón la novela 'Mosturito' (Tusquets) de Daniel Ruiz, mientras que en ensayo se ha premiado 'Raíles y maletas' (Fundación José Manuel Lara) de Rafael Jurado Arroyo.

Los obras han tenido el respaldo del jurado por entender que son representativas de los valores, del compromiso humanista y de la talla intelectual que representa la figura de la escritora Almudena Grandes.

Emigración andaluza e inmigración, un debate actual

García Montero, quien ha agradecido el mantenimiento de los premios y ha destacado la calidad del jurado que lo conforma, ha resaltado que 'Raíles y maletas' hable de la emigración andaluza hacia Europa en los años 50 y 60.

"Un debate actual porque han cambiado las tornas, pero ahora en España se juzga y se carga a veces de política muy negativa la palabra inmigración, y conviene recordar cuál fue la experiencia española para comprender lo que hay en juego. Los derechos humanos deben respetarse y espero que llegue a la gente joven esta reflexión", ha indicado.

De 'Mosturito' ha subrayado que, en medio de todos los problemas, del pesimismo, hay que recordar lo que era Andalucía en los años 80, los barrios periféricos, lo que significó un diálogo con la pobreza, con la necesidad y cómo en las dificultades se mira y se sale hacia adelante.

"Tiene, además de su realismo, el valor de mirar hacia el habla andaluza, de jugar con la manera de decir de los andaluces y de reivindicar para la literatura algo muy importante que es lo oral", ha destacado.