Toros en Ronda 2026: presentada la Feria de Pedro Romero con una Goyesca de lujo tras dos años de obras

La Real Maestranza de Caballería de Ronda ha acogido este mediodía la presentación de los carteles de la Feria de Pedro Romero 2026, una edición especialmente significativa que marcará la reapertura del histórico coso rondeño tras dos años cerrado por obras de consolidación.

La feria, que se celebrará el primer fin de semana de septiembre, contará con tres festejos: una novillada sin picadores, la tradicional Corrida Goyesca —que alcanza su 67 edición— y un festejo de rejones. Además, esta edición tendrá un marcado carácter conmemorativo, ya que se celebra el 75 aniversario de la alternativa del maestro Antonio Ordóñez, figura fundamental en la historia del toreo y de la propia plaza de Ronda.

El empresario del coso, Francisco Rivera Ordóñez, ha sido el encargado de desvelar los carteles en un acto celebrado en el Salón de Grados de la Real Maestranza, acompañado por el director general de la institución, Ignacio Herrera de la Muela, y la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández Lobato.

Rivera Ordóñez expresó su satisfacción por la recuperación de una de las citas más emblemáticas del calendario taurino. “No os podéis imaginar la alegría que me da estar aquí hoy porque dos años sin Goyesca se me han hecho eternos”, señaló, agradeciendo el esfuerzo de la Real Maestranza y de las administraciones para recuperar la plaza.

Una Goyesca con figuras

La 67 Corrida Goyesca, que se celebrará el sábado 5 de septiembre a las 18.00 horas, contará con un cartel de gran atractivo formado por Diego Ventura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, que lidiarán un novillo para rejones de David Ribeiro Telles y seis toros de Garcigrande.

El empresario destacó también la predisposición de los toreros para formar parte de esta cita tan especial, subrayando especialmente la implicación de Morante de la Puebla. “Es quizá el torero más comprometido con la Goyesca y el más fácil de contratar”, explicó Rivera Ordóñez, quien relató que el sevillano solo pidió lidiar toros de Garcigrande y dejó libertad para cerrar el resto de condiciones.

Rejones y novillada completan la feria

La feria arrancará el viernes 4 de septiembre con una novillada sin picadores en la que se lidiarán novillos de Aguadulce para Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto. El sábado por la mañana tendrá lugar la 42 Corrida Rondeña de Rejones, que servirá de homenaje a Álvaro Domecq Romero, con novillos de David Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura, Joao Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.

Cartel y venta de abonos

El cartel anunciador de esta edición es obra del artista Juan Uslé, uno de los pintores contemporáneos españoles con mayor proyección internacional.

La venta de abonos comenzará el 10 de marzo a partir de las 12.00 horas a través de la web oficial www.riveraordonez.com, mientras que las fechas para la venta de entradas sueltas se anunciarán próximamente. Con la reapertura del coso y un cartel de máximo nivel, Ronda recupera una de las citas más singulares e internacionales del calendario taurino.