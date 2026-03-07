Un ejército de generales para festejar a Vivaldi

Il Giardino Armonico cambió hace ya más de tres décadas la visión y recepción de la música antigua. Desde su fundación en 1985, el conjunto milanés ha sido inspiración y referencia mundial en la interpretación historicista del repertorio barroco. Si su regreso a la capital andaluza siempre tiene carácter de acontecimiento, la velada que este domingo en el Teatro de la Maestranza (19:00) dedicará íntegramente a la música de Antonio Vivaldi, bajo la dirección de Giovanni Antonini, promete ser inolvidable.

El flautista Giovanni Antonini, director y fundador de Il Giardino Armonico. / Marco Borggreve

El programa, titulado Il Prete Rosso, recorre arias imprescindibles del catálogo operístico del veneciano, como Vedrò con mio diletto, de Il Giustino, junto con páginas instrumentales tan célebres como la sinfonía de L’olimpiade o el concierto para flauta Il Gardellino. Escucharemos al Vivaldi más genial, virtuoso e inventivo, y también al más conmovedor.

La emoción está garantizada, igualmente, con la voz de la excelente soprano rusa Julia Lezhneva, gran conocedora de este repertorio y que ha colaborado con Il Giardino Armonico en proyectos vivaldianos desde que, en 2010, grabaron juntos la ópera Ottone in Villa. Lezhneva siempre ha destacado la influencia que, en sus inicios, tuvo The Vivaldi Album (Decca) que la mezzo Cecilia Bartoli registró precisamente con el grupo milanés, un aclamado disco que logró el Grammy a la mejor interpretación vocal clásica y relanzó las óperas del cura pelirrojo. Estamos, por tanto, ante una alianza que promete dar sus mejores frutos en el primer fin de semana del Femás.

La soprano rusa Julia Lezhneva. / El Correo

Lanzando la vista atrás, las primeras actuaciones de Il Giardino Armonico en Andalucía supusieron un revulsivo para unos jóvenes estudiantes de música que hoy lideran los principales conjuntos barrocos del sur peninsular. Ventura Rico, fundador de la Orquesta Barroca de Sevilla, recuerda que “Il Giardino supuso un cambio de timón en la interpretación de la música antigua. Antes había habido grupos y músicos emblemáticos que crearon un sonido e imprimieron un carácter especial, como Leonhardt, Harnoncourt y Brüggen con la Orquesta del Siglo XVIII. Pero Antonini y su grupo nos demostraron que se podía aportar frescura y ofrecer una mirada nueva, que la visión de una obra nunca se agota gracias a la información e inquietudes de quien la mira”.

En 2022 Giovanni Antonini dirigió a la Orquesta Barroca de Sevilla en la integral de las Suites orquestales de J. S. Bach en el Espacio Turina y en Madrid (Auditorio Nacional), y un año después en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. “Siempre lo habíamos admirado, a él y a su grupo. Poder tocar a sus órdenes fue maravilloso, uno de los momentos estelares de nuestra carrera”, celebra Ventura Rico.

La OBS dirigida por Antonini en el Festival de Granada 2023. / Patricia González

También el violagambista sevillano Juan Ramón Lara, profesor del Conservatorio Cristóbal de Morales, recuerda lo que supuso la irrupción del conjunto milanés. “Il Giardino Armonico fue como abrir el balcón al sol mediterráneo. El mundillo de la música antigua estaba dominado hace más de tres décadas por los europeos del Norte, holandeses, alemanes e ingleses que tocaban de una forma un tanto museística, neutra. Y entonces aparecieron estos maestros italianos con un espectro expresivo enorme, unos recursos técnicos extraordinarios, y una forma de ver la música muy radical y nueva, muy viva, incluso con una capacidad para improvisar muy poco vista entonces”.

Juan Ramón Lara los fue conociendo luego en un plano muy profesional (sobre todo por su trabajo con Accademia del Piacere) y se dio cuenta de que “realmente Il Giardino era un ejército de generales, una selección de Italia en la que se juntó un elenco de virtuosos, como su director Antonini, el violinista Enrico Onofri, los hermanos Grazzi, Vittorio Ghielmi… genios de los que salen pocos por década. También aprendí que uno de sus fundadores, Luca Planca, era suizo, y que su forma de tocar se había inspirado en las ideas de Harnoncourt, austríaco, aunque desde luego ahora con un poderío técnico muy superior al de los pioneros. Realmente marcaron un antes y un después en la forma de interpretar la música barroca, y lo mejor es que siguen plenamente activos y mantienen su nivel y la curiosidad de hacer cosas nuevas”.

Asumiendo ese legado vivo y rabiosamente actual regresa Il Giardino Armonico a su esperada visita al Femás. La flauta dulce y dirección de Giovanni Antonini sirve de puente entre el pasado y el presente de una formación que no deja de sorprender y que, además, ha asumido la grabación de la integral de las Sinfonías de Haydn, un proyecto para el sello Alpha que culminará en 2023 y celebrará el 300ª aniversario del nacimiento del compositor austríaco.