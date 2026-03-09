Así es 'Marina', la gran ópera española vuelve al Maestranza 23 años después con Ismael Jordi al frente

"Andaban los compositores españoles del XIX muy preocupados por crear una ópera auténticamente española. Les dolía en lo más profundo el monopolio lírico de lo italiano. Los intentos que dejó tan noble empeño fueron más numerosos que los logros. Claro que hay óperas españolas excelentes, pero no deja de llamar la atención que, sobre todas ellas, brille una que nació como zarzuela de la pluma de un compositor que se fue a Italia porque aquí no encontraba la formación musical que estaba buscando". Así explica el Teatro de la Maestranza la génesis de unos de los títulos más emblemáticos de la lírica española que hace mucho que no se disfrutaba en Sevilla.

Han pasado 23 años desde la última vez que Marina se escuchó en el Teatro de la Maestranza. Ahora, la ópera de Emilio Arrieta regresa al escenario sevillano convertida en uno de los grandes emblemas de la lírica española, con un reparto liderado por el tenor jerezano Ismael Jordi.

Cuatro voces de referencia en su mejor momento

El teatro ha presentado este lunes en rueda de prensa la nueva producción de la obra, una ópera en tres actos con música de Arrieta (1821-1894) y libreto de Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión, inspirado en el texto La Veillée (1831) de Paul Duport y Amable Villain de Saint-Hilaire. El director general del Maestranza, Javier Menéndez, subrayó durante la presentación que se trata de "uno de los títulos más representativos del repertorio lírico español", y puso el enfásis en el reparto de esta producción del Teatro de la Zarzuela con cuatro voces de referencia indiscutible en su mejor momento artístico: la soprano Sabina Puértolas, el tenor Ismael Jordi, el barítono Juan Jesús Rodríguez y el barítono-bajo Rubén Amoretti. Ópera grande hecha en España, defienden desde el teatro.

La obra llegará al escenario del Maestranza el próximo sábado 14 de marzo, con nuevas funciones los días 17 y 19, en una producción que contará con la dirección musical del sevillano de Los Palacios Manuel Busto. Menéndez destacó además la propuesta escénica del montaje que da como resultado "una producción bellísima".

'Marina' nació primero como zarzuela

Marina ocupa un lugar singular en la historia musical española. Estrenada inicialmente como zarzuela en 1855 en el Teatro Circo de Madrid, fue posteriormente transformada por su autor en una ópera que acabaría presentándose en el Teatro Real. Para Menéndez, este proceso convirtió a la obra en el cumplimiento de "aquella promesa de ópera nacional española", lo que explica que haya permanecido como uno de los grandes logros de la lírica del país.

El maestro Manuel Busto explicó que su aproximación musical a la obra busca construir un discurso global entre escena y partitura. El director definió su lectura como "muy discursiva, muy músico-teatral" y señaló que el trabajo con los personajes se ha desarrollado a partir de la vocalidad, reforzando la construcción dramática desde los recursos de la orquesta y el coro.

La dirección escénica corre a cargo de Bárbara Lluch, que destacó el trabajo colectivo del equipo artístico y la experiencia de trabajar en el teatro sevillano. Según explicó, el objetivo ha sido construir una propuesta que permita disfrutar de "una música bellísima" y de una puesta en escena pensada para "entretener y divertir" al público.

La soprano Sabina Puértolas, que da vida al personaje protagonista, describió a Marina como un personaje lleno de contrastes emocionales. En su opinión, la heroína creada por Arrieta vive "una montaña rusa de vivencias y de amores", marcada por una impulsividad casi adolescente que se refleja en la intensidad musical de la partitura.

Junto a ella estará el tenor Ismael Jordi, que interpreta el papel de Jorge. El cantante jerezano señaló que este título era uno de los que aún le faltaban en su trayectoria y se mostró especialmente ilusionado por volver a Sevilla, ciudad donde inició su carrera. Según explicó, el reparto ha tratado de aportar "nuevas ideas" a la obra, confiando en que el público la disfrute "muchísimo".

El elenco se completa con Rubén Amoretti como Pascual, además de José Manuel Díaz, Alicia Naranjo y Andrés Merino, que coincidieron en destacar la oportunidad de actuar en un teatro como el Maestranza, que apuesta por nuevos talentos junto a intérpretes consolidados.

Las representaciones de Marina tendrán lugar los días 14, 17 y 19 de marzo a las 20.00 horas.