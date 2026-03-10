José María Garzón y Juan Ortega reivindican el momento de la tauromaquia: dos vidas marcadas por la Maestranza

La nueva temporada de la Real Maestranza bajo el mandato de José María Garzón y el buen momento artístico de Juan Ortega protagonizaron este encuentro de 'El Correo Pregunta', organizado por El Correo de Andalucía. Un nuevo evento en el que empresario y torero analizaron sus inicios, su presente y el futuro de la tauromaquia. Ambos coincidieron en destacar el buen momento que vive el toreo y la ilusión que les causa estar en la plaza de la Maestranza. Uno desde la gestión y otro desde el albero del coso del Baratillo.

Cada uno fue fiel a su forma de ser. Dejaron sus titulares y sus reflexiones sobre el mundo del toro y la temporada que acaba de empezar. Como si estuviera lanceando por verónicas, Juan Ortega entró muy inspirado en el desayuno sometiéndose a todas preguntas que iban surgiendo "a la limón" por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, y Antonio Muñoz, redactor especializado en toros. El diestro dejó una reflexión muy interesante en la bienvenida en la que "el toreo es su forma de vida" y afronta la temporada con mucha ilusión. "Cuando llegas a la plaza, cambia todo. Es como llegar a casa y hay alguien esperándote. Cuando la gente se siente defraudada es lo que más te duele."

El otro protagonista, José María Garzón, llegaba radiante de felicidad con la "buena acogida de la afición" en los primeros días de la renovación de abonos. Además, comenzó reconociendo el sueño de haber llegado a ser empresario de la Maestranza: "El culmen para un empresario taurino”, una responsabilidad que afronta con ilusión pero también con respeto por la tradición de la plaza. El empresario subrayó que Sevilla es un escenario único que no necesita grandes transformaciones, sino saber escuchar a la ciudad y comprender su idiosincrasia. “Sevilla es muy especial. Hay que sentirla y hacer pequeñas aportaciones, porque ya lo tiene todo”, explicó, agradeciendo además el cariño recibido por los aficionados desde que se conoció su nombramiento.

José María Garzón y Juan Ortega, sus inicos en el toreo

En el plano personal, Garzón recordó la tragedia en la que perdió a sus padres en un fatal accidente de tráfico y le marcó cuando tenía apenas 14 años. Aquella experiencia, señaló, le llevó a apoyarse en la fe en Dios y en los valores familiares para salir adelante. Allí comenzó su incursión en el mundo del toro con la ganadería Hermanos Garzón. A pesar de haber estado en varias parcelas taurinas, él se define como un empresario que prefiere “la calle y el trato con la gente” antes que el despacho, una forma de entender el oficio que intenta aplicar también en la gestión de la plaza sevillana, además de otros cosos como Córdoba o Santander.

Ortega también habló de la influencia que tuvo su familia en sus primeros pasos. Criado en un entorno vinculado al campo y la ganadería, recuerda a su padre como la figura que más le marcó y confiesa que sus primeras sensaciones toreando estaban ligadas al deseo de hacerlo sentir orgulloso. De hecho, confesó que llegó a terminar la carrera de Ingeniería Agrónoma en Córdoba, casi obligado por su padre para que siempre tuviera un porvenir por si las cosas no salían. Un momento que ahora recuerda con mucho orgullo.

La tauromaquia de Juan Ortega es muy amplia. Él recordó esos inicios en los que nunca se imaginaba que llegaría a lo más alto, tuvo dudas e inseguridades, e incluso hubo una etapa que se sintió vacío. Según explicó, el torero trianero sigue en esa búsqueda interior para seguir creciendo profesionalmente, a través del ballet, y perfeccionar su concepto del toreo para ser capaz de expresarlo en el ruedo. Algo que lleva mentálizandose desde el pasado año con mayor improvisación y más variedad en las suertes del toreo: "Me di cuenta que no tengo que torear tan encorsetado, me tengo que abrir a más público. Antes no me veía haciendo otras suertes del toreo pero me di cuenta que se puede torear bonito y con pureza".

La televisión, los abonos y la Venta de Antequera

Durante el encuentro, Garzón defendió además que la tauromaquia atraviesa un momento de gran vitalidad, especialmente por la presencia de jóvenes en las plazas. “La tauromaquia está viviendo un momento extraordinario”, afirmó el empresario, quien considera fundamental seguir acercando el espectáculo a la sociedad y reforzar su dimensión cultural y pedagógica. El reflejo se ve en las largas colas de jóvenes que se acercaron a la taquilla a sacar su abono. Al mismo tiempo, destacó la buena marcha de la campaña de abonos, que registra un incremento cercano al 30%, reflejo —según apuntó— de la expectación generada por la nueva temporada.

La conversación también abordó algunos asuntos de actualidad, como la retransmisión televisiva de los festejos de la Maestranza. Garzón aclaró que "no existe ningún acuerdo cerrado con Telemadrid" y que la empresa mantiene conversaciones con distintos operadores, entre ellos Canal Sur y OneToro. Además, desveló en primicia para El Correo de Andalucía las ganaderías que estarán en la Venta de Antequera: La Quinta, Fuente Ymbro, El Parralejo, Hnos. García Jiménez y la novillada de Talavante. La presentación oficial se hará la próxima semana.

El Corpus y los carteles en la Maestranza

En cuanto a la confección de los carteles no fue tarea fácil para Garzón. Tuvo que hacer la feria en menos de un mes tras la confirmación de Morante. A partir de ahí, tocó negociar con los otros toreros para ir encajando las piezas y las ganaderías. El torero sevillano, por su parte, valoró especialmente la recuperación de la corrida del Corpus, una de las fechas que más ilusión le ha despertado y misma fecha en la que debutó en el coso. “Es una fecha que toca la fibra del aficionado sevillano”, señaló Ortega, quien destacó el carácter único de torear en la Maestranza, una plaza donde las sensaciones cambian desde el momento en que el torero pisa el ruedo.

Garzón también se mojó a la hora de señalar las tres corridas que, a su juicio, despiertan mayor interés en el calendario: Domingo de Resurrección, el Jueves de Preferia y el Corpus. En cuanto al apartado ganadero, reconoció que ha optado por una línea continuista porque es “lo que le gusta al público sevillano”, aunque admitió que tenía en mente incluir alguna ganadería de corte más torista.

El encuentro concluyó con una reflexión final de ambos protagonistas. Garzón aseguró que le gustaría que su etapa al frente de la Maestranza se recordara por su pasión por la tauromaquia: “Me gustaría que dijeran que soy un gran aficionado que ha vivido para el toreo”. Ortega, en tono distendido, dejó también su propio titular al referirse a su relación con Sevilla: “Juan Ortega le arrebata Sevilla a José María Garzón”.

Con una sonora ovación concluyó este emotivo acto, en el que se conoció la historia de estas dos personalidades del mundo del toro con interesantes líneas en común y que el destino los ha cruzado en el camino para llegar a lo más alto del arte de Cúchares.