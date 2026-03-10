El Maestranza acoge el regreso del tenor Juan Diego Flórez el 13 de marzo

El Teatro de la Maestranza de Sevilla vivirá este viernes 13 de marzo una de las citas más esperadas de su temporada con el recital del prestigioso tenor peruano Juan Diego Flórez, un concierto que ha generado una enorme expectación y que ya ha agotado todas las entradas disponibles días antes de su celebración.

Según ha indicado el Teatro de la Maestranza en una nota, el tenor Juan Diego Flórez estará acompañado al piano por Vincenzo Scalera, en un programa que contará con una selección de arias de Mozart, Rossini, Massenet y Verdi, entre otros; así como romanzas de zarzuela de Chapí, Vives y Serrano.

Una de las grandes voces de la lírica internacional

Desde sus inicios en su Perú natal hasta su debut europeo en el Festival Rossini de Pésaro, la carrera de Juan Diego Flórez ha sido "un ascenso imparable". Hoy, con el reconocimiento unánime de crítica y público, su voz se considera "una de las más brillantes que ha dado la lírica en cualquier época".

Regreso al Teatro de la Maestranza

Su regreso al Teatro de la Maestranza de Sevilla será una nueva oportunidad para disfrutar de su "soberbia dicción, naturalidad escénica, intensidad dramática y generosidad artística".

Las localidades para este recital se han agotado con antelación, reflejando la gran expectación que genera el tenor Juan Diego Flórez en sus recitales internacionales.