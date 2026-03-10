La Estación de las Letras 2026 lleva a La Rinconada a autoras como Ángela Banzas, Marta Robles y Espido Freire

La Rinconada vuelve a situarse en el mapa cultural con una nueva edición de Estación de las Letras, un proyecto que consolida al municipio como Ciudad de los Libros y la Lectura y que aspira a reforzar su candidatura a Ciudad Creativa de la UNESCO. La presentación del programa ha tenido lugar este 10 de marzo en la Casa de la Provincia, con la participación del presidente de la Diputación, Javier Fernández, la primera teniente de Alcaldía y delegada de Cultura, Raquel Vega, y el diputado provincial Casimiro Fernández, junto a los escritores Eva Díaz Pérez y Fernando Repiso.

El festival, reconocido el pasado año con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, plantea una programación que pretende transformar los espacios públicos en lugares de encuentro a través de la palabra escrita y fortalecer la estrategia del Pacto por las Letras, que impulsa la promoción lectora y la protección del patrimonio literario local. Durante el acto, Javier Fernández subrayó el carácter innovador de un proyecto "incluyente" y exportable, al tiempo que defendió la cultura y la lectura como herramientas contra la desinformación.

Por su parte, Raquel Vega explicó que la programación de 2026 se estructura como un plan coherente para públicos de todas las edades, desde el fomento del hábito lector hasta el diálogo con otras artes, con un calendario que supera el centenar de eventos y prevé miles de asistentes a lo largo del año.

Premios, pregón y autores invitados

Como antesala del programa, Estación de las Letras ha celebrado los Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo, que este año han distinguido Mosturito, de Daniel Ruiz, y Raíles y maletas, de Rafael Jurado Arroyo, cuyos autores desarrollarán talleres en institutos para fomentar el relevo generacional de lectores.

El arranque oficial de la edición de 2026 contará con Manel Loureiro como pregonero, una figura destacada de la narrativa contemporánea en español, elegido por su capacidad para acercar la lectura a públicos diversos.

Además, La Rinconada entregará los Premios Factoría Creativa de las Letras, que en la categoría nacional reconocerán al escritor Salvador Gutiérrez Solís, mientras que en la categoría iberoamericana el galardón recaerá en la autora cubana Ena Lucía Portela. La programación incluirá también nombres como Ángela Banzas, Marta Robles, Espido Freire o Antonio Mercero, entre otros.

Literatura, escena y arte urbano

Entre los ejes anunciados figuran Espacio Violeta, con enfoque en creación femenina y perspectiva de género; el Plan Semilla, orientado a la comunidad educativa; o Letras de Cine y lecturas dramatizadas, en colaboración con el CRAES.

El programa se abrirá además a las artes escénicas y plásticas: el parque Dehesa Boyal volverá a acoger la Feria del Libro y Esprim, Escenarios de Primavera, con actividades al aire libre, mientras el Museo Urbano de Arte al Aire Libre sumará nuevos murales con especial protagonismo de El Principito y El Quijote, con la intención municipal de solicitar su inclusión en la Red de Ciudades Cervantinas.

Citas internacionales: septiembre y noviembre

La agenda cultural de 2026 volverá a contar con dos grandes hitos: en septiembre se celebrará una nueva edición de Centroamérica Cuenta, festival literario fundado por el Premio Cervantes Sergio Ramírez, y en noviembre regresará el Congreso Internacional de Periodismo Cultural, que este año da el salto a la dimensión internacional.