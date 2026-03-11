El FeMÀS encara su segunda semana con homenajes a Dowland y Bach y actividades para mil escolares

El XLIII Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) afronta su segunda semana de programación con una intensa agenda de conciertos y actividades educativas que acercarán este repertorio histórico a públicos muy diversos. Hasta el próximo domingo 29 de marzo, el festival, que dirige Fahmi Alqhai, reunirá en distintos espacios de la ciudad a prestigiosos intérpretes internacionales y conjuntos especializados, con especial protagonismo para el homenaje al compositor inglés John Dowland, en el 400 aniversario de su fallecimiento, y un recital dedicado a Johann Sebastian Bach.

Entre las citas más esperadas, destaca el concierto que ofrecerán el conjunto Fretwork y el tenor Ian Bostridge el viernes 13 de marzo en el Espacio Turina. El programa rendirá tributo a Dowland con la interpretación de Flow my tears, una obra que explora los distintos matices del llanto, desde la melancolía hasta la aflicción más profunda. El prestigioso consort de violas, considerado por la crítica como uno de los más importantes del mundo, actuará junto a la laudista Elizabeth Kenny, reconocida por la intensidad y originalidad de sus interpretaciones.

Otro de los momentos destacados de la semana llegará el domingo 15 de marzo con el recital Note book by Bach, protagonizado por el mandolinista Avi Avital, primer intérprete de este instrumento nominado a un Grammy clásico, y el flautista Maurice Steger, conocido como el “Paganini de la flauta”. El concierto propone un viaje musical por las piezas que Bach escribió como cuadernos formativos para sus hijos y su segunda esposa, Anna Magdalena, mostrando la riqueza y variedad del universo creativo del compositor alemán.

Programación completa de las actuaciones

La programación se completa con actuaciones de conjuntos como La Reverencia, Conductus Ensemble, Ars Combinatoria o el joven sevillano Marino González, que ofrecerá un recital de viola da gamba en la iglesia de San Luis de los Franceses. Los conciertos tendrán lugar en espacios emblemáticos de la ciudad como la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Turina o el propio templo barroco de San Luis.

Además de los conciertos, el festival mantiene su apuesta por la divulgación musical entre los más jóvenes. Durante esta semana, cerca de mil escolares de trece centros educativos de distintos distritos de Sevilla, como Bellavista, Sevilla Este, Triana o El Porvenir, participan en la iniciativa pedagógica Telemann de la Mancha, dirigida por el músico y profesor Valentín Sánchez. La actividad busca acercar la música antigua a estudiantes de primaria y secundaria de una forma didáctica y participativa.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, también ha destacado el éxito de la campaña FeMÀS, un regalo para los oídos, celebrada en la plaza del Salvador. En esta acción promocional se repartieron veinte entradas dobles para conciertos del festival entre los ganadores de un concurso que ponía a prueba sus conocimientos sobre música antigua.

Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical, el INAEM, la Diputación de Sevilla y el Teatro de la Maestranza, el FeMÀS continúa consolidándose como una de las grandes citas europeas dedicadas a la música histórica. Las entradas para los conciertos permanecen disponibles a través de la web oficial del festival y en las taquillas habilitadas en los distintos espacios escénicos.