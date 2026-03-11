Ismael Jordi, tenor: "Alfredo Kraus me enseñó que esta carrera se hace con el no por delante"

Cuando Ismael Jordi (Jerez de la Frontera, 1973) habla de Marina su voz suena a puro entusiasmo. En una carrera que ya no tiene por qué demostrar nada, una trayectoria impecable, en el sentido de recta, selecta y entregada al canto sin concesiones a las excentricidades que el imaginario colectivo asocia a los divos, sorprende en este jerezano su querencia por los retos, como el de cantar este Jorge, un "rol muy exigente" en la ópera de Emilio Arrieta, que nació primero como zarzuela, a la que se enfrenta por primera vez en la que es su segunda casa, el Teatro de la Maestranza. Así lo cuenta el tenor en la entrevista que concede a El Correo de Andalucía tras la presentación en Sevilla de Marina, que se podrá ver el sábado 14, martes 17 y jueves 19 de marzo. Su maestro Alfredo Kraus, recuerda, paseó por todo el mundo el rol del enamorado al que le cuesta expresar sus sentimientos en la que pasa por ser uno de los grandes títulos del repertorio operístico español.

PREGUNTA. Quizá sea uno de los pocos papeles que no había abordado todavía en su fecundísima carrera.

RESPUESTA. Sí, sí, yo estaba ahí ya con la mosca detrás de la oreja. Verás tú que no voy a debutar nunca en Marina, que además es una ópera española que me venía bien a mi voz... Cuando se hizo esta producción de Marina, Daniel Bianco era el director de escena, y ahora Javier Menéndez la ha querido traer también a Sevilla y ha querido contar conmigo, en esta que es mi segunda casa.

P. ¿Qué le gusta del personaje de Jorge?

R. Sobre todo las melodías tan maravillosas que tiene. Yo creo que Arrieta, en esta ópera, como decimos nosotros, fue tocado con la varita. Y sobre todo el tenor tiene unas melodías y unas frases, unos dúos y unos tercetos que son una auténtica maravilla y son muy conocidos dentro del repertorio español. El maestro Alfredo Kraus fue uno de los tenores más representativos de Jorge. Lo cantó ya no solo en España, incluso lo cantó fuera y le tenía muchísimo cariño a este rol.

Era muy consciente de a lo que me enfrentaba porque después es verdad que tiene una dificultad: ya nada más que la salida de Jorge es peligrosa, son notas agudas, todavía con la voz no bien calentada, pero es uno de esos personajes que uno quiere cantar siempre.

P. En una carrera ya larga, con muchos papeles, respetada y admirada, ¿siente que todavía le quedan retos por explorar?, ¿tiene ese gusanillo todavía ante retos como éste?

R. Llevo ya 26 años cantando por medio mundo y en todos los teatros importantes. Pero son retos así lo que te hace tener ilusión y tener ganas, querer seguir aprendiendo y querer estar en forma y afrontar este tipo de papel. Lo normal es que ya, con una cierta edad, uno vaya cambiando de repertorio. Pero yo, en ese caso, la verdad es que estoy muy contento, porque ya estoy afrontando un repertorio un poco más lírico. La voz es como cuando uno va al gimnasio: empiezas levantando 10 kilos y después ya vas levantando 20. Yo puedo decir que más o menos el 70% o el 80% de mi repertorio todavía lo canto desde que empecé.

P. Hábleme del resto del reparto, de la soprano Sabina Puértolas, del barítono Juan Jesús Rodríguez. Son compañeros que conoce bien.

R. Tengo que agradecer al teatro que haya contado con un elenco de primera división, de Champions League. No lo digo por mí. Sabina está en un momento vocal maravilloso. Es como yo le digo: tú eres como los vinos de Jerez, cuanto más viejo, mejor. Después tenemos a Juan Jesús Rodríguez, que es de los mejores barítonos del mundo; Rubén Amoretti; la producción de Bárbara Lluch; el maestro Manuel Busto… Entonces yo creo que ha sido todo muy bien elegido por parte del teatro. Y, sobre todo, una cosa muy importante: de los cuatro personajes protagonistas, dos son andaluces.

De los cuatro personajes protagonistas de 'Marina', dos son andaluces y el director de orquesta [Manuel Busto] es de Los Palacios

P. Es verdad, Juan Jesús de Huelva, usted de Jerez.

R. Y Manuel Busto, el director de orquesta, que es de Los Palacios.

P. Y además en el Maestranza, que es su casa.

R. Pues sí. Solamente puedo decir que, todos los directores que han estado aquí, han contado conmigo, y eso es de agradecer. Donde yo debuté fue en el Teatro Villamarta de Jerez, pero en el Maestranza debuté L’elisir d’amore. Aquí he cantado La tabernera del puerto con Mariola Cantarero, que fue un éxito; he cantado dos veces Rigoletto, Roberto Devereux… He venido a conciertos. Es decir, yo he cantado muchísimo en este teatro y me he hecho cantante aquí.

P. ¿Y siente ese cariño, ese calor del público, cuando sale a escena?

R. Sí, muchísimo. Me acuerdo del último concierto que di aquí, hace casi un año. Estaba lloviendo a cántaros y aun así el teatro tuvo una buena entrada. Solamente ya el primer aplauso lo sentí y me puse muy nervioso porque yo, si no estoy nervioso, no estoy tranquilo, que parece una gran contradicción, pero es verdad: estoy tranquilo y digo "malo". Ese aplauso que me llevé yo del público sin haber todavía había cantado, con solo salir al escenario, fue una maravilla. Ahí notas el cariño del público.

P. Me hablaba de la singularidad de que esos primeros roles de esta ópera estén copados por voces andaluzas. ¿Cómo es la situación ahora mismo en la lírica andaluza?, ¿hay renovación?

R. Sí, sí. En Andalucía siempre ha habido grandísimos cantantes de ópera. Pedro Lavirgen, Carlos Álvarez... Ahora está la generación de Juan Jesús, la mía, María José Moreno, Mariola Cantarero, Jorge Zapata... Andalucía es una cantera; tendría que ser la cantera más importante de España, sobre todo por nuestro folclore. Vas a cualquier feria, vas a una Semana Santa, vas al Rocío, en Carnavales y de pronto sale uno cantando que dices: "Madre mía, si este hombre o esta mujer estudiara canto…". Cuando a mí me hablan mucho de que en el norte está la afición respondo que no, aquí la afición tendría que salir mucho más, sobre todo por el tema del flamenco. Y eso lo defendía mucho mi maestro Alfredo Kraus. Lo que pasa es que, por diferentes motivos, no todo el mundo tiene esa valentía, si se puede decir, o ese sacrificio, que hay que tener para ser un cantante lírico.

P. ¿Cómo ha evolucionado el público de la ópera en España en estos 26 años?, ¿se incorpora gente nueva, que siempre es el gran reto?

R. Claro, el gran reto está en empezar desde abajo, y hay muchos teatros en España que lo están haciendo. Valencia, Madrid, Bilbao… Estoy viendo que se está trabajando desde la base, desde los chavales que están en el conservatorio, en el instituto, en la ESO. No se les puede traer cualquier título: tiene que ser un título un poco… que sea orequiábile, como dicen en italiano.

Acerca la ópera al público joven es un trabajo muy bonito y yo creo que hay que empezar desde abajo, desde la base. Muchos teatros se están dando cuenta.

Y, sobre todo, yo he notado en teatros en toda Europa, que vienen a ver un ensayo y se maravillan del trabajo que hay ahí. Incluso ese paseo por detrás del escenario, para que vean a los técnicos trabajar. Es decir, es un trabajo muy bonito y yo creo que hay que empezar desde abajo, desde la base. Muchos teatros se están dando cuenta.

Uno de los ensayos de 'Marina', con Sabina Puértolas e Ismael Jordi en el centro. / Javier del Real

P. ¿Y cómo cree que se enseña música en España?

R. Creo que se están haciendo las cosas mucho mejor que antes. Yo tuve esa suerte de entrar en la Escuela Reina Sofía, que era una gran oportunidad. Pero yo creo que desde los conservatorios se está haciendo un grandísimo esfuerzo. Incluso se podría apostar un poco más, meter alguna asignatura de música, ponerla como troncal, no como opcional. Yo creo que es muy importante. No porque tú vayas a ser profesional, sino porque la música clásica, o la ópera, es una música que está escrita desde hace tantísimos años y todavía se escucha.

Escuchar este tipo de música, tocar un instrumento, te da una base muy importante para que luego no te vendan cualquier cosa de las que te meten por la tele. Si tú tienes una base de haber escuchado música o haber visto una ópera, luego tú tienes criterio para medir las cosas

Escuchar este tipo de música, tocar un instrumento, te da una base muy importante, una base para que luego no te vendan cualquier cosa de las que te meten por la tele. Si tú tienes una base de haber escuchado música o haber visto una ópera, luego tú tienes criterio para medir las cosas. Por eso yo creo que es importante la base, la base y la base. Siempre lo diré.

P. Me ha nombrado varias veces en la entrevista al maestro Alfredo Kraus. ¿Cuáles son esos consejos que permanecen indelebles en su vida, en su carrera?

R. Sobre todo una frase maravillosa: "Ismael, esta carrera se hace con el "no", el "no" por delante siempre". Al principio no lo entendía. Pero es la única manera de hacer una carrera larga. Sobre todo, me insistía que estuviera pendiente del repertorio que iba a cantar, de ser una persona profesional, una persona seria, de llegar preparado a los teatros. Cuando hablo de Alfredo Kraus también me gusta hablar de Teresa Berganza. Cuando murió el maestro Kraus vino la maestra Teresa Berganza a la escuela y estuve dos años con ella. Y al final hablaban de lo mismo, aparte de que eran amigos: de la profesionalidad, del amor, del respeto por la profesión. Y yo creo que eso se está perdiendo un poquito. No les echo la culpa a los cantantes, pero yo creo que es importante ser serio, el respeto, el amor, el sacrificio. Todo eso es una escuela en la que yo me veo y me siento en esa obligación, que la siento como tal, sino que creo que es la única manera para ser feliz y hacer las cosas en condiciones para poder dormir tranquilo.

Alfredo Kraus me insistía que estuviera pendiente del repertorio que iba a cantar, de ser una persona profesional, una persona seria, de llegar preparado a los teatros

P. Volvamos a la ópera: anime al público a ir a disfrutar de 'Marina'. ¿Qué van a encontrar?

R. Es música para el alma y para todos los públicos. Es una de estas óperas que sirven para la talla única, como se puede decir, en el sentido de que es una ópera que hace nuevos públicos, como puede ser La traviata, El barbero de Sevilla o L’elisir d’amore. Marina tiene ese empujón para que, si alguien nunca ha ido a la ópera, este sea un título ideal. Y encima lo va a entender todo porque es en español.

P. Esa es la suerte de rescatar un título un compositor español que hay que seguir reivindicando, ¿no?

R. Totalmente. Son de esos compositores que están siempre un poco olvidados. ¡Y qué ópera hizo este hombre! Yo esta la puedo comparar con muchísimas óperas de Verdi, de Donizetti o de Rossini.