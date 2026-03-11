Toros
Morante de la Puebla suma otra fecha a su temporada: nuevo cartel con Roca Rey y Juan Ortega en Valladolid
Morante y Roca Rey se verán las caras el Domingo de Resurrección en la Maestranza y en Valladolid el próximo 10 de mayo
Morante de la Puebla sigue sumando fechas en la temporada de su reaparición tras su "retirada inesperada" el pasado 12 de octubre. La última cita confirmada ha sido la de Valladolid, gestionada por la empresa Tauroemoción, en la que actuará junto a Roca Rey y Juan Ortega.
Esta nuevo festejo anunciado se celebrará el próximo 10 de mayo en Valladolid con reses de Jandilla. Será la segunda vez en 2026 que se vean las caras tanto Morante y Roca Rey, tras el esperado Domingo de Resurrección en la Maestranza, que se celebrará el 5 de abril, con David de Miranda que completará el cartel.
Carteles de los toros en Valladolid
La miniferia de San Pedro Regalado se presentó este martes por la tarde por la empresa Tauroemoción y también anunció la denominada 'Corrida de la oportunidad', programada el 17 de mayo con cuatro matadores originarios de Castilla y León. Los dos triunfadores lidiarán el quinto y sexto toro de la tarde. Así quedan las combinaciones:
10 de mayo. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey.
17 de mayo. Toros de El Pilar. Corrida de la oportunidad para Manuel Diosleguarde, Sergio Rodríguez, Roberto Martín, Jarocho y Mario Navas.
El triunfador de este segundo y último festejo de la Feria de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid y de los toreros, tendrá asegurada su presencia en el abono de septiembre, para el que ya han sido confirmadas las ganaderías participantes: El Capea -para rejones-, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Victorino Martín, y Garcigrande.
