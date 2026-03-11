Cómo convertir la música antigua en un juego: el FeMÀS se acerca a nuevos públicos y celebra la boda de Carlos V

El Street Market del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) ha vuelto a convertirse en uno de los espacios más dinámicos y abiertos al público dentro de la programación paralela del certamen. Esta iniciativa busca acercar la música antigua a la calle y a nuevos públicos con una acción especial en la Plaza del Salvador para recordar los 500 años de la boda de Carlos V. Durante la actividad, el festival, que dirige el violagambista Fahmi Alqhai, ha celebrado en la mañana de este 11 de marzo un concurso con cajas sorpresa y preguntas sobre la música antigua, sus compositores, la historia del certamen y los instrumentos históricos.

Quienes han respondido correctamente han podido abrir una de las cajas y optar a una de las 20 entradas dobles gratuitas para distintos espectáculos incluidos en la programación del festival, que se celebra hasta el 29 de marzo.

Juego teatralizado en la calle

La iniciativa ha formado parte de la campaña FeMÀS, un regalo para los oídos, impulsada por el certamen para invitar a sevillanos y visitantes a descubrir la vigencia del patrimonio musical histórico. El set instalado en la plaza ha contado con la dinamización de las actrices Irene Pozo y Esperanza Querino, caracterizadas como invitadas de la boda real y encargadas de conducir el juego como maestras de ceremonias. La acción ha sido grabada para su difusión a través de las redes sociales del festival, donde se podrán ver también las reacciones de los ganadores.

Tras la finalización del concurso, la agrupación sevillana Ministriles Hispalensis ha ofrecido un concierto en la misma Plaza del Salvador con repertorio de la época en la que se celebró la boda real en la ciudad y, de esta forma, se ha incorporado en esta edición como una de las nuevas sedes del festival y acogerá el 18 de marzo un concierto especial del organista Andrés Cea Galán en homenaje al compositor sevillano F. Correa de Arauxo, en el 400 aniversario de la publicación de La facultad orgánica.

El Festival de Música Antigua de Sevilla, que programa 22 conciertos en enclaves patrimoniales como la Real Fábrica de Artillería, la Iglesia de San Luis de los Franceses, la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia del Divino Salvador, el Espacio Turina o el Teatro de la Maestranza, continúa su programación hasta el 29 de marzo.

El FeMÀS es un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla y cuenta con la colaboración institucional del Ministerio de Cultura a través del CNDM, la Diputación de Sevilla y el Teatro de la Maestranza.