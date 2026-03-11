Toros en Algeciras: Euro Tauro Luján gestionará la plaza de toros de Las Palomas hasta 2028

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Algeciras y la empresa Euro Tauro Luján Sociedad Limitada han firmado el contrato mediante el cual esta mercantil se hará cargo de la gestión taurina de la plaza de toros Las Palomas durante las temporadas de 2026, 2027 y 2028, con la posibilidad de prorrogar el acuerdo un año más.

El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, recibió en el Consistorio al gerente de la empresa adjudicataria, Enrique Luján, quien expuso al primer edil las principales líneas de trabajo que marcarán su etapa al frente del coso algecireño.

Euro Tauro Luján gestionará la plaza de toros de Las Palomas hasta 2028 / El Correo

Principales novedades de la programación de 2026

Entre los primeros detalles avanzados destaca la programación de la Feria Real, que este año contará con tres corridas de toros, un festejo de rejones y una clase práctica protagonizada por alumnos de escuelas taurinas, con el objetivo de combinar figuras consolidadas con el impulso a las nuevas generaciones del toreo.

Noticias relacionadas

Euro Tauro Luján SL resultó adjudicataria tras el proceso de licitación pública resuelto el pasado mes de febrero. En el concurso participaron también Espectáculos Carmelo García, empresa que había gestionado la plaza en los últimos años, y Circuitos Taurinos, dirigida por Carlos Zúñiga.