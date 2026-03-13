Toros en Sevilla: Morante de la Puebla pide la retransmisión en abierto del Domingo de Resurrección por Canal Sur TV

El regreso de Morante de la Puebla a los ruedos el próximo Domingo de Resurrección en la Maestranza se emitirá por Canal Sur TV. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, Morante de la Puebla ha mostrado una gran predisposición y habría solicitado expresamente que su reaparición en Sevilla pueda verse en la cadena autonómica, en una retransmisión abierta para todos los aficionados.

El torero cigarrero volverá a vestirse de luces en la capital andaluza después de haberse cortado la coleta el pasado 12 de octubre, una decisión que dejó en el aire su continuidad en los ruedos. La cita del Domingo de Resurrección supondrá por tanto su reaparición oficial ante una plaza que siempre ha dejado momentos de gloria en su trayectoria.

Para la ocasión, el cartel reúne a tres nombres de gran tirón: el propio Morante, Roca Rey y David de Miranda, con reses de Garcigrande, en una combinación que ha despertado una enorme expectación entre los aficionados y una lucha para retransmitir la corrida por televisión.

Canal Sur ultima las negociaciones con Lances de Futuro

El propio Garzón, empresario de Lances de Futuro, confirmó a El Correo de Andalucía en un desayuno informativo que OneToro y Canal Sur TV estarían presentes en la Feria, tras el malestar con Telemadrid por adelantarse a los acontecimientos. Por tanto, la petición de Morante no resulta extraña tras ver las últimas temporadas. El torero sevillano siempre se ha mostrado partidario de que los toros lleguen al mayor número de espectadores posible a través de la televisión pública andaluza.

Ahí están los datos de audiencia y los diferentes antecedentes. En el año de la pandemia, el genio de la Puebla dejó retransmitirse en varias ocasiones. También el pasado año estuvo presente en varias retransmisiones recientes: la corrida del 1 de mayo en la Maestranza o el festejo celebrado en Marbella, ambos con Juan Ortega y Pablo Aguado, o la tarde de San Miguel del pasado año en Sevilla, todas ellas emitidas por Canal Sur, y las novilladas de la Puebla del Río de este mes de enero, que era el organizador.

Además, Morante mantiene desde hace años una relación fluida con la Junta de Andalucía y con distintas fuentes de la RTVA. Esa cercanía institucional se hizo visible recientemente cuando el diestro recibió la Medalla de Andalucía el pasado 28 de febrero.

Con este contexto, Canal Sur trabaja en los últimos detalles de una negociación económica con la empresa Lances de Futuro. El objetivo sería retransmitir la corrida del Domingo de Resurrección y hasta seis festejos más durante la temporada.

Entre los espectáculos que podrían formar parte de ese paquete televisivo figuran la corrida de Miura, el festejo del sábado de preferia con toros de Victorino Martín, varias corridas de feria o la tradicional corrida del Corpus en Sevilla.

Todo ello se produciría en paralelo a la oferta televisiva de OneToro TV, que ya ha anunciado las ocho corridas de toros que retransmitirá esta temporada dentro de su programación, aunque no se descarta que coincidan ambas cadenas en alguna tarde.