Toros
La alternativa de Javier Zulueta llega a la gran pantalla con el documental “Zulueta, hijo de Sevilla”: fecha y hora del estreno
El documental sobre Javier Zulueta, que se proyectará en la Real Fábrica de Artillería, busca acercar al público la parte humana de la tauromaquia, mostrando el vínculo del diestro con su ciudad
La alternativa del torero sevillano Javier Zulueta llegará a la gran pantalla la próxima semana con el estreno del cortometraje documental “Zulueta, hijo de Sevilla”, una producción que recoge los momentos más íntimos y decisivos del día en que el diestro dio el salto al escalafón superior. La proyección tendrá lugar el martes 17 de marzo a las 19:00 horas en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.
El documental ha sido producido por Social Tauro y dirigido por Alexandre Carvalho ‘Ale’, y ofrece una mirada cercana a la jornada de la alternativa de Zulueta, siendo el padrino Morante de la Puebla y de testigo Roca Rey, en la que salió ovacionado tras una buena faena a su primer toro de la tarde.
Zulueta llega al escalafón superior con la vitola de ser uno de los toreros con mayor proyección desde su etapa de novillero sin caballos. Esta temporadaa, el diestro hará el paseíllo en la Maestranza el día 23 de abril en un cartel muy rematado con Manzanares y Roca Rey, con reses de Victoriano del Río.
Sobre el documental "Zulueta, Hijo de Sevilla"
El estreno estará presentado por la periodista de Canal Sur TV, Noelia López, en un acto que reunirá a aficionados, profesionales del mundo taurino y representantes del ámbito cultural de la ciudad. La pieza audiovisual recorre los preparativos, las emociones y la dimensión personal de un día clave en la carrera de cualquier matador de toros.
Con este trabajo, los creadores pretenden mostrar no solo el acontecimiento taurino, sino también el vínculo del torero con su ciudad, los nervios previos en el hotel, la relación con su cuadrilla y con su padre, actual alguacilillo de la plaza de toros de la Maestranza.
Fecha y hora del estreno "Zulueta, hijo de Sevilla"
“Zulueta, hijo de Sevilla” busca así acercar al público la parte más humana y emocional de la tauromaquia, mostrando el camino que conduce a uno de los hitos más importantes en la vida de un torero: su alternativa. La proyección se celebrará en la Real Fábrica de Artillería (Avenida Eduardo Dato, 58), uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
El acto será de acceso mediante invitación.
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