‘Torrente Presidente’ arrasa en taquilla: 2,4 millones en un día y segundo mejor estreno de la historia del cine español, según Santiago Segura

La nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura, Torrente Presidente, ha debutado en los cines españoles con cifras espectaculares. La película ha recaudado 2,4 millones de euros en su primer día, acaparando el 78% de la taquilla total, según los datos difundidos por el propio director en sus redes sociales.

Segura compartió la información con un mensaje cargado de humor dirigido a sus seguidores: "Pues he dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora esta mañana (no quería amargar el sábado a mis haters…). Pero sé que todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible os vais a alegrar". El cineasta celebró así un estreno que confirma el enorme tirón de la popular saga.

Uno de los mejores estrenos del cine español

Las estadísticas no engañan. Los datos sitúan a Torrente Presidente como el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y el segundo mejor de la historia del cine español, solo por detrás de Torrente 4. Además, se trata del segundo mejor debut en España en la última década y del octavo mejor estreno de la historia del cine en el país, según los datos que aporta Santiago Segura.

La cinta también ha superado ampliamente el estreno de grandes producciones recientes. Según las cifras compartidas por el director, la recaudación del primer día es un 37% superior a la lograda por Avatar: Fuego y Ceniza en su jornada de estreno.

Por encima de grandes taquillazos

El arranque de Torrente Presidente se sitúa por encima de títulos de enorme éxito comercial en España como Vengadores: Endgame, Avatar: La forma del agua, Super Mario, Deadpool & Wolverine, Apellidos Catalanes, Spider-Man: No Way Home, El Rey León o Barbie.

Con este espectacular debut, la nueva entrega protagonizada por el irreverente personaje creado por Santiago Segura vuelve a demostrar el enorme tirón de la saga entre el público español y apunta a convertirse en uno de los grandes fenómenos de taquilla del año.