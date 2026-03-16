Premios Oscar 2026
La española 'Sirat', de Oliver Laxe, se va de vacío de los Oscar
La película había llegado con dos nominaciones en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido
Redacción / agencias
La película “Sirat”, del director gallego Oliver Laxe, no logró finalmente alcanzar el sueño de ganar un Oscar en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles (EE. UU.), a la que llegaba con dos nominaciones: mejor película internacional y mejor sonido.
La cinta, que se desarrolla en el desierto de Marruecos y narra la angustiosa búsqueda de un padre, Luis —interpretado por Sergi López— para encontrar a su hija, ha tenido un destacado recorrido tanto en el ámbito nacional como internacional. Ese camino comenzó con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, aunque finalmente no se ha visto culminado con un premio en los Premios Oscar.
El Óscar a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho.
Laxe, en la alfombra roja de los Óscar, señaló a EFE: "yo sé que lo tengo más difícil". Ese más, se refería a las posibilidades de la segunda candidatura.
Sin embargo, 'Sirat' tampoco pudo hacerse con el Óscar a mejor sonido, que se llevó Stephen Mirrione por 'F1', protagonizada por Brad Pitt como un veterano piloto que regresa a los circuitos de competición de Fórmula 1.
El filme de Laxe, gallego nacido en París, se medía también en esa categoría con ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’.
´Si 'Sirat' hubiera logrado el premio, habría sido la primera vez que una equipo enteramente femenino se hiciera con el Óscar al mejor sonido.
El equipo de sonidistas de 'Sirat' está compuesto por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que durante su paso por la alfombra roja previa a la ceremonia señalaron a EFE que se sentían "afortunadas" por recibir la nominación.
El mismo Laxe dijo, también en la alfombra roja, que le haría "muchísima, muchísima ilusión" que el trío de sonidistas recibían el galardón, sin embargo, no pudo ser.
Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, 'Sirat' combina actores profesionales, como López, con intérpretes no profesionales, creando una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.
- La Junta de Andalucía busca 2.500 maestros jubilados para ayudar en colegios e institutos
- Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026
- La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP
- Juanma Moreno descarta tomar decisiones tras la imputación del gerente de la Cartuja: 'Dejemos que la Justicia actúe
- Sevilla tendrá baterías gigantes para almacenar energía solar: un proyecto pionero en Andalucía con 34 millones de inversión
- El tiempo da un giro en Andalucía: frío, viento y dos provincias con avisos amarillos, según la Aemet
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026