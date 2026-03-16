Premios Oscar
Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista de premiados y nominados
'Una batalla tras otra' se corona con seis estatuillas como la más galardonada de unos Oscar que dejan sin premio a la española 'Sirat'
Carol Álvarez
Barcelona
'Una batalla tras otra', que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a 'Sinners', que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
Mejor actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Los pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Los pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgärd - Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor canción original
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - Las guerreras k-pop
- I Lied To You - Los pecadores
- Sweet dreams of joy - Viva Verdi
- Train dreams - Sueños de trenes
Mejor guion original
- Robert Kaplow - Blue Moon
- Jafar Panahi - Un simple accidente
- Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Will Tracy - Bugonia
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejor banda sonora original
- Bugonia- Jerskin Fendrix
- Frankenstein- alexandre Desplat
- Hamnet- Max Richter
- Una batalla tras otra- Johnny Greenwood
- Los pecadores- Ludwig Göransson
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- National Treasure
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Plan de jubilación
- The three sisters
Mejor cortometraje
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
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