Ya es oficial: Canal Sur retransmitirá estas siete corridas en la Maestranza

La televisión pública andaluza Canal Sur TV retransmitirá finalmente siete corridas de toros desde la plaza de la Maestranza de Sevilla durante la próxima temporada. La cadena autonómica ofrecerá en abierto varios de los festejos más destacados del ciclo sevillano, entre ellos la esperada reaparición de Morante de la Puebla el Domingo de Resurrección, tal y como adelantó El Correo de Andalucía tras la petición de Morante de la Puebla por emitir en abierto este festejo. Una cita que marcará uno de los grandes acontecimientos taurinos del año.

El regreso del diestro cigarrero, anunciado para el 5 de abril, supondrá su vuelta a los ruedos tras la decisión de cortarse la coleta el pasado 12 de octubre. La corrida del Domingo de Resurrección, con toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda, abrirá el paquete de retransmisiones que Canal Sur prepara desde la plaza sevillana.

Tal y como informamos el pasado viernes, el acuerdo estaba muy próximo entre la cadena pública y la empresa Lances de Futuro, responsable de la gestión del coso hispalense, y su intención era ofrecer el Domingo de Resurrección y varios de los festejos más relevantes de la temporada taurina en Sevilla, acercando la Feria de Abril y otras citas señaladas a los aficionados de toda Andalucía. Esa era la apuesta de la cadena autónomica, según pudo saber El Correo de Andalucía.

Entre los carteles que podrán seguirse a través de Canal Sur destacan combinaciones de gran interés con figuras del toreo y ganaderías de prestigio. Las retransmisiones confirmadas son las siguientes:

Domingo de Resurrección (5 de abril). Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda .

Toros de para . Viernes 17 de abril. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado .

Toros de para . Sábado 18 de abril. Mano a mano con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez .

con toros de para . Lunes 20 de abril. Toros de Matilla para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo .

Toros de para . Viernes 24 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado .

Toros de para . Sábado 25 de abril. Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido .

Toros de para . Domingo 26 de abril. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Con estas retransmisiones, Canal Sur refuerza su apuesta por la tauromaquia dentro de su programación y vuelve a situar a la Maestranza de Sevilla en el escaparate televisivo, permitiendo que algunos de los festejos más esperados de la temporada puedan seguirse en abierto.

El ciclo televisado combinará figuras consagradas, toreros sevillanos y ganaderías emblemáticas, con citas tan señaladas como el mano a mano con toros de Victorino Martín o la tradicional corrida de Miura que cerrará el paquete de retransmisiones. Todo ello en una temporada marcada por el regreso de Morante de la Puebla, uno de los nombres propios del año taurino.