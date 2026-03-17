Álvaro Romero, director Fundación Casa de Alba: "La exposición permite conocer la influencia de su padre y cómo Cayetana protegió y amplió el patrimonio"

Parte de la apertura al gran público en los últimos años del legado de la Casa de Alba, como prueba la exposición en el Palacio de Las Dueñas de Cayetana. Grande de España, que se inauguró el pasado jueves 5 de marzo con la presencia del rey Felipe VI, es fruto del espíritu, la mirada y la frescura que imprime su director cultural, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, un sevillano doctor en Historia que, desde 2019, trabaja ligado a una de las familias con más peso dentro del aristocracia española y europea.

El último proyecto en el que se ha fajado a fondo la Fundación ha sido la exposición comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, como parte del programa de actividades que conmemoran el centenario del nacimiento de la más sevillana de las duquesas, Cayetana Fitz-James Stuart. El próximo lunes, Cayetano Martínez de Irujo, quinto hijo de la duquesa, presenta en el teatro de la Fundación Cajasol el ciclo de conferencias en la que, desde distintas perspectivas, se abordará la figura de su madre. El jueves, el Cine Cervantes de Sevilla, en el que tantas veces se sentó en sus butacas Cayetana, acogerá el pase especial de Cayetana, duquesa de todos, una serie documental con producción de Canal Sur y Netflix. La entrevista se produce al final de la mañana de presentación de la exposición, con el patio principal, su preferido, de fondo.

PREGUNTA. Como director de la Fundación Casa de Alba, cuéntenos esta exposición. ¿Qué es 'Cayetana. Grande de España'?

RESPUESTA. Es un gran homenaje a la duquesa Cayetana, a una Cayetana menos conocida, en la que fue, sin duda, su residencia favorita: el Palacio de las Dueñas.

P. ¿Por qué fue su residencia favorita? ¿Qué momentos clave de su vida han pasado en este palacio?

R. Yo soy sevillano y cada vez que vengo a Dueñas entiendo perfectamente que fuese una de sus residencias favoritas. Este palacio, esta casa palacio del siglo XV, tiene un valor arquitectónico y decorativo único. Además, aquí ha habido un gran trabajo de documentación, de archivo y de estudio de todo ese material que encuentra su lugar entre estas paredes, porque muchos de los episodios que cuentan esas fotografías, esos archivos o esas cartas ocurrieron aquí.

P. Las secciones en que se divide la exposición están muy ligadas a los espacios del palacio.

R. Sí, las secciones que han planteado las comisarias encajan muy bien en los espacios que han elegido. La parte de la tauromaquia tiene mucho sentido en la sala de carteles; la parte dedicada a la duquesa y el flamenco; y también todo lo que se ha preparado para las salas de exposiciones temporales. Hemos renovado un espacio en el Patio del Aceite para exposiciones temporales y consideramos que el estreno tenía que ser con la exposición de Cayetana.

P. ¿Cree que el público va a encontrarse con una Cayetana distinta a la que conocía? Quizá nos hemos quedado con la imagen más popular de las revistas del corazón de los últimos veinte o treinta años.

R. Yo creo que sí. Es una exposición que retrocede hasta su niñez y explica la importancia de su padre, la importancia de la tradición de la Casa de Alba. Permite recorrer su figura a lo largo del tiempo y conocer cómo protegió el patrimonio, cómo amplió la colección de arte o su faceta más artística y personal. Va a permitir al público descubrir aspectos muy desconocidos de ella.

Me quedaría con los dos retratos de Ignacio Zuloaga. Verlos juntos es algo poco habitual, porque uno está en el Palacio de Liria y el otro en Dueñas

P. ¿Con qué pieza se queda de las más de 200 que componen la exposición?

R. Me quedaría con los dos retratos de Ignacio Zuloaga. Verlos juntos es algo poco habitual, porque uno está en el Palacio de Liria y el otro en Dueñas. Además, la exposición permite ver el magnífico retrato de Cayetana adolescente, que normalmente se encuentra en una zona privada.

P. ¿Cómo era el estado de conservación del material?, ¿ha habido siempre un trabajo continuo de mantenimiento?

R. Sí, siempre hay piezas que, con los movimientos, se aprovechan para limpiar o restaurar cuando es necesario. Este tipo de exposiciones nos permite precisamente eso: restaurar obras para mostrarlas en las condiciones idóneas.

P. También se ha comentado a lo largo del recorrido que, una vez que termine la exposición el 31 de agosto, podría llevarse al Palacio de Liria.

R. Tenemos que estudiarlo. Primero queremos que se asiente y que se disfrute aquí, en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas. Además, serían exposiciones diferentes, porque esta está muy diseñada para estos espacios. Después veremos qué posibilidades hay.