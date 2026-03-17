Andres Campo se suma a Charlotte de Witte en la noche techno de Icónica Santalucía Sevilla Fest
El DJ y productor español actuará el 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla en una noche dedicada a la música electrónica
Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su programación del 20 de junio con la incorporación de Andres Campo, que compartirá cartel con Charlotte de Witte en una noche dedicada al techno en la Plaza de España de Sevilla.
El festival suma así un nuevo nombre a una de sus citas de música electrónica, en una jornada que reunirá a dos artistas vinculados a la escena techno actual en uno de los espacios centrales de su programación. Las entradas para esta jornada ya están a la venta a través de la web oficial del festival.
Andres Campo llega a esta edición del festival tras consolidar su presencia en la escena techno española e internacional. El DJ y productor ha actuado en festivales y salas como Tomorrowland, Monegros, Sónar o Awakenings, dentro de una trayectoria que lo ha llevado a distintos circuitos de la electrónica.
Además, mantiene desde 2012 una residencia en Florida135, una de las salas de referencia del techno en España. Su propuesta en cabina se mueve entre distintos registros del género, con sesiones en las que combina groove, acidez y sonidos más contundentes.
En su faceta como productor, ha publicado música en sellos como Filth On Acid, Drumcode o 240KM/H. También ha desarrollado trabajos de remezcla para artistas como Mala Rodríguez, Chimo Bayo, Arde Bogotá o Kase.O.
Con su incorporación, Icónica Santalucía Sevilla Fest completa una cita centrada en el techno encabezada por Charlotte de Witte, artista belga con proyección internacional dentro de la música electrónica. La cita se celebrará el 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla, recinto principal del festival.
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