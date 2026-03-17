La Real Venta de Antequera abre sus puertas tras 38 años sin toros: estas son las nueve ganaderías que se exhibirán en la Feria de Abril

Ya es una realidad. La Real Venta de Antequera ha finalizado sus obras en sus instalaciones para recibir las nueve ganaderías que desfilarán en 2026. Han tenido que pasar casi cuatro décadas desde la última vez que los animales estuvieron en sus históricos corrales.

Era uno de los principales objetivos de José María Garzón en su llegada a la Maestranza. El empresario de Lances de Futuro dejó claro que su intención era devolver la tradición perdida del siglo pasado. Una estampa única en la que los aficionados podrán presenciar los toros de los diferentes hierros, desde el 8 hasta el 24 de abril, en este enclave de Bellavista como antesala de la Feria de Abril.

Al acto han asistido José María Garzón, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, Beatriz Mora, diseñadora del cartel, Daniel de la Fuente, así como numerosas autoridades, que han explicado las peculiaridades de las instalaciones / Marina Casanova

Las ganaderías que desfilarán en la Venta de Antequera

El empresario adelantó en el desayuno informativo del Correo de Andalucía las primeras cinco ganaderías que iban a estar presentes y se han confirmado las nuevas. Finalmente, serán La Quinta, Fuente Ymbro y El Parralejo, Hermanos García Jiménez, El Capea, Alcurrucen, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cuvillo y Miura. La novillada de Talavante también será exhibida.

Hoy, casi cuatro décadas después, Garzón recupera esa imagen clásica del toreo sevillano: la del aficionado acercándose a los corrales para ver la presentación y medir el trapío de los toros antes de su lidia. El nuevo empresario de la Maestranza se ha propuesto reactivar esta tradición con la presencia de siete encierros, devolviendo a la Venta de Antequera una función que formó parte esencial del ritual previo a la Feria durante generaciones.

Los precios oscilan desde 10 euros para la entrada general, 5 euros para jóvenes de 15 a 20 años y gratis para los niños.

Al acto han asistido José María Garzón, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, Beatriz Mora, diseñadora del cartel, Daniel de la Fuente, así como numerosas autoridades, que han explicado las peculiaridades de las instalaciones.

Al acto han asistido José María Garzón, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, Beatriz Mora, diseñadora del cartel, Daniel de la Fuente, así como numerosas autoridades, que han explicado las peculiaridades de las instalaciones. / Marina Casanova

Sobre la Real Venta de Antequera

La historia de la Real Venta de Antequera es muy amplia. El recinto fue fundado en 1916 por Carlos Antequera, antiguo mozo de espadas del torero Antonio Fuentes. El esplendor llegó tras su integración en Bellavista y la Exposición Iberoamericana de 1929. Fue un auténtico escaparate por el que pasaban los aficionados, toreros y ganaderos durante los días previos de la Feria de Abril. Esta imagen se convirtió en una estampa que formaba parte de la hemeroteca taurina de Sevilla.

La Venta de Antequera vuelve a latir con toros 38 años después: Garzón anuncia las siete ganaderías. / Marina Casanova

Con el paso del tiempo, la tradición se fue perdiendo hasta desaparecer en los años 80, coincidiendo con la decadencia del recinto. La última vez fue la ganadería de Miura en el 1988. Los animales de Zahariche pisaron estos corrales antes de ser lidiados el 24 de abril en la que hicieron el paseíllo Manili, Espartaco y Víctor Mendes. Desde entonces, aquella costumbre desapareció sin que nadie imaginara que sería la última.

Su recuperación llegó en 2015 con tentaderos públicos y entrenamientos de la Escuela taurina de Sevilla, que sigue actualmente ejerciendo las clases semanales.

La presentación de hoy marca así un punto de inflexión en la temporada taurina sevillana. La Venta de Antequera vuelve a ser, como antaño, el primer escenario donde se miran los toros de la Feria, recuperando una liturgia que forma parte de la identidad del toreo en Sevilla y que ahora, de la mano de Garzón, vuelve a cobrar vida.