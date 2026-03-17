Cómo ver los toros en la Venta de Antequera 2026: horarios, precios y cómo llegar

Los toros volverán a la Real Venta de Antequera casi 40 años después. El empresario de la Maestranza, José María Garzón, ha presentado este martes las nueve ganaderías que desfilarán en 2026, recuperando una tradición histórica en la antesala de la Feria de Abril. Durante el acto también se ha dado a conocer el cartel anunciador, obra de Beatriz Mora, que representa “una manada de toros galopando con alegría”, en palabras de la propia artista.

De esta forma, los visitantes podrán contemplar de cerca las reses que serán lidiadas en la Maestranza, en un entorno histórico ubicado en Bellavista que vuelve a abrir sus puertas como antesala de la Feria de Abril.

Los corrales han sido completamente remodelados tras una importante inversión económica, adaptando el recinto a las necesidades actuales sin perder su esencia histórica. El Correo de Andalucía ha estado presente en el estreno de estas nuevas instalaciones, que devuelven a la tauromaquia una de sus estampas más emblemáticas.

Fecha y ganaderías que se exhiben

Los toros permanecerán expuestos del 8 al 24 de abril en este enclave como antesala de la Feria de Abril. Cada ganadería estará entre dos y tres días. En total, pasarán por los corrales las ganaderías de La Quinta, Fuente Ymbro, El Parralejo, Hermanos García Jiménez, El Capea, Alcurrucén, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cuvillo y Miura, además de la novillada de Talavante.

Por el momento, los horarios de visita serán desde el miércoles 8 al domingo 19 de abril, en horario de 12:00 a 20:00 horas; y del lunes 20 al viernes 24 de abril, de 12:00 a 18:00 horas.

Precios para visitar los toros en la Venta de Antequera

Las entradas tendrán un carácter accesible para todos los bolsillos: 10 euros la entrada general, 5 euros para jóvenes de entre 15 y 20 años y gratuita para menores de 14 años. Garzón ha avanzado además que se organizarán visitas de colegios, reforzando el carácter divulgativo de la iniciativa.

Cómo llegar a la Real Venta de Antequera

La Venta de Antequera se ubica en la avenida de Jerez, en Bellavista, junto a enclaves históricos como la ermita de Valme o el antiguo Cortijo de Cuarto. Se puede acceder en transporte público, a través de las líneas 3 y 37 de Tussam, así como en vehículo privado, ya que cuenta con zonas de aparcamiento cercanas. Una localización que facilita la visita tanto a sevillanos como a aficionados de toda la provincia.