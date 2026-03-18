El documental "Zulueta, hijo de Sevilla" emociona en la Artillería con un relato íntimo sobre su alternativa en la Maestranza

El documental "Zulueta, hijo de Sevilla" se estrenó por todo lo alto en la Real Fábrica de Artillería. Un enclave único de la ciudad que sirvió de telón de fondo para la proyección de una pieza centrada en la alternativa del torero Javier Zulueta en la Plaza de toros de la Maestranza.

El largometraje, de 17 minutos y dirigido por Alexandre Carvalho "Ale", se presenta como una obra cuidada que combina silencios, sonidos de la plaza, instantes en el hotel junto a sus familiares y las sensaciones posteriores a la corrida. Un relato audiovisual que logra capturar la esencia de un día irrepetible.

El acto estuvo presentado por la periodista de Canal Sur, Noelia López. La velada contó con numerosas autoridades, aficionados e invitados, entre ellos Morante Jr, además de la música de las hermanas Avilés, que marcaron el ritmo de la noche, así como con un coloquio moderado por la presentadora en el que participaron el propio torero, el director de la obra, Luque Teruel y Álvaro Pimentel.

Antes de la proyección, hubo espacio para la interpretación de pasodobles taurinos a piano y violonchelo, así como para el respaldo institucional a la tauromaquia expresado por Manuel Alés en nombre del Ayuntamiento de Sevilla.

Un documental íntimo del torero

Llegó entonces el momento central del acto. Con la sala expectante, se apagaron las luces y comenzó la proyección de este emotivo documental sobre el día más importante en la vida de un torero: su alternativa en la Maestranza.

Las imágenes reflejan con sinceridad la realidad vivida: miedos, responsabilidad en el hotel, felicidad con sus allegados, arte en el ruedo y la profunda complicidad con sus padres, pilares fundamentales en su vida, a quienes brindó cada toro de ese festejo.

Ambos tomaron la palabra durante el acto. "Fue un día muy emotivo y lo viví con mucho orgullo junto a mi hijo", expresó su padre. Más contenida, su madre recordó la tradición familiar: "En mi familia, todas las generaciones quisieron ser torero y nadie lo consiguió. Ahora mi hijo lo ha logrado. Es un orgullo para todos".

Morante Jr en la presentación del documental de Javier Zulueta / Gonzalo Capote

Javier Zulueta toreará el 23 de abril en la Maestranza

Por su parte, el director explicó que rodó el documental con una única cámara durante tres días: el día previo, el de la alternativa y la jornada posterior. Zulueta agradeció el apoyo de las autoridades presentes y mostró su ilusión ante su próximo compromiso en la Maestranza junto a figuras como José María Manzanares y Roca Rey.

Con la Feria de Abril de Sevilla a la vuelta de la esquina, este estreno cinematográfico se presenta como un aperitivo del calendario taurino que vivirá la ciudad en las próximas semanas.