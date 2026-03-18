Toros
El documental "Zulueta, hijo de Sevilla" emociona en la Artillería con un relato íntimo sobre su alternativa en la Maestranza
La Real Fábrica de Artillería acoge el estreno de "Zulueta, hijo de Sevilla", una obra de Ale Carvalho que retrata el lado más humano del torero
El documental "Zulueta, hijo de Sevilla" se estrenó por todo lo alto en la Real Fábrica de Artillería. Un enclave único de la ciudad que sirvió de telón de fondo para la proyección de una pieza centrada en la alternativa del torero Javier Zulueta en la Plaza de toros de la Maestranza.
El largometraje, de 17 minutos y dirigido por Alexandre Carvalho "Ale", se presenta como una obra cuidada que combina silencios, sonidos de la plaza, instantes en el hotel junto a sus familiares y las sensaciones posteriores a la corrida. Un relato audiovisual que logra capturar la esencia de un día irrepetible.
El acto estuvo presentado por la periodista de Canal Sur, Noelia López. La velada contó con numerosas autoridades, aficionados e invitados, entre ellos Morante Jr, además de la música de las hermanas Avilés, que marcaron el ritmo de la noche, así como con un coloquio moderado por la presentadora en el que participaron el propio torero, el director de la obra, Luque Teruel y Álvaro Pimentel.
Antes de la proyección, hubo espacio para la interpretación de pasodobles taurinos a piano y violonchelo, así como para el respaldo institucional a la tauromaquia expresado por Manuel Alés en nombre del Ayuntamiento de Sevilla.
Un documental íntimo del torero
Llegó entonces el momento central del acto. Con la sala expectante, se apagaron las luces y comenzó la proyección de este emotivo documental sobre el día más importante en la vida de un torero: su alternativa en la Maestranza.
Las imágenes reflejan con sinceridad la realidad vivida: miedos, responsabilidad en el hotel, felicidad con sus allegados, arte en el ruedo y la profunda complicidad con sus padres, pilares fundamentales en su vida, a quienes brindó cada toro de ese festejo.
Ambos tomaron la palabra durante el acto. "Fue un día muy emotivo y lo viví con mucho orgullo junto a mi hijo", expresó su padre. Más contenida, su madre recordó la tradición familiar: "En mi familia, todas las generaciones quisieron ser torero y nadie lo consiguió. Ahora mi hijo lo ha logrado. Es un orgullo para todos".
Javier Zulueta toreará el 23 de abril en la Maestranza
Por su parte, el director explicó que rodó el documental con una única cámara durante tres días: el día previo, el de la alternativa y la jornada posterior. Zulueta agradeció el apoyo de las autoridades presentes y mostró su ilusión ante su próximo compromiso en la Maestranza junto a figuras como José María Manzanares y Roca Rey.
Con la Feria de Abril de Sevilla a la vuelta de la esquina, este estreno cinematográfico se presenta como un aperitivo del calendario taurino que vivirá la ciudad en las próximas semanas.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Esperamos una Semana Santa con temperaturas más bajas y ligeramente húmeda
- Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas
- La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
- Aemet confirma las lluvias en Sevilla por la borrasca Therese con la Semana Santa a la vista: hasta cuatro días de precipitaciones
- Mercadona amplía su sección Listo para Comer en Sevilla y Andalucía: estas son las nuevas aperturas
- Canal Sur retransmitirá el regreso de Morante y seis corridas más en la Feria de Abril
- Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: 'Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas
- Hestia abrirá en verano de 2027 su primer hotel en Sevilla: tendrá 24 habitaciones y estará en pleno casco histórico