Susana Alonso, directora del documental sobre Cayetana de Alba: "Nunca se llevó bien con Franco y le gustaba Felipe González"

A lo largo de su vida, Cayetana Fitz-James Stuart (Madrid, 1926-Sevilla, 2014) protagonizó decenas, centenares de reportajes en las revistas de la prensa rosa y ocupó miles de minutos de televisión, bien por pasajes relacionados con su vida bien por la de sus hijos, y su biografía ha dado lugar a varios libros. Y sin embargo, todavía hay aspectos de la trayectoria y legada de la duquesa de Alba que no se conocen que muestran una personalidad compleja y ajena a los cánones. Es lo que defiende Susana Alonso, directora del documental Cayetana, duquesa de todos, un documental producido por Ábisde Media y Madroom en colaboración con Canal Sur y Netflix España.

Este jueves el Cervantes, un cine donde fue habitual encontrar a Cayetana durante años, acoge el estreno de este proyecto que forma parte de los actos del centenario del nacimiento de la aristócrata, como la exposición en el Palacio de Dueñas y las conferencias en la Fundación Cajasol. Su quinto hijo, Cayetano Martínez de Irujo, presentará esta serie de tres capítulos que se emitirá en Canal Sur el sábado 28 y domingo 29 de marzo (en Netflix, sin fecha todavía, se emite una versión reducida de 90 minutos). La familia, traslada la directora, se ha volcado en este documental pero ha dado "total libertad creativa". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado su presencia en este acto.

PREGUNTA. El documental cuenta con el aval de la familia, algo poco habitual para una familia con cierta controversia interna. ¿Cómo fue ese acceso y hasta qué punto ha condicionado el relato?

RESPUESTA. El acceso se trabajó durante aproximadamente un año antes de empezar a producir el documental. Fueron muchas conversaciones y un proceso muy detallado por parte de la productora con la Fundación Casa de Alba. Una vez alcanzado el acuerdo, la Fundación no se ha metido absolutamente en nada del contenido. No he tenido ningún condicionante más allá de las agendas, que han sido lo más complicado: coordinar a todos los miembros de la familia, grabar en Liria y en Dueñas, y hacerlo además en estancias más privadas para no interferir en el funcionamiento de la visita del público a los palacios. Pero, en lo creativo, ha habido libertad total. Desde el principio teníamos claro que queríamos descubrir a una duquesa distinta de la que la mayoría conoce, muy marcada por la imagen de los últimos años y la crónica rosa.

P. ¿Hasta qué punto ha sido difícil implicar a toda la familia?

R. Han participado Carlos, Cayetano y Eugenia en entrevistas, y a Fernando lo entrevistamos por teléfono. Jacobo y Alfonso no han estado, pero no han puesto ningún impedimento: nos han permitido utilizar imágenes y fotografías de cuando eran pequeños. Hemos tenido acceso a todo el archivo familiar, incluidos más de cien álbumes, creo que eran unos 115 o 120, que hacía la propia duquesa, con fotos pegadas y anotaciones manuscritas del tipo "estuve en Nueva York con...". Ese material es una maravilla y ha estado completamente a nuestra disposición. En ese sentido, ha sido un trabajo bastante colegiado entre los hermanos, que era una de las partes más delicadas.

P. ¿Y los nietos?

R. En un primer momento quisimos contar con el que será el futuro duque de Alba [Fernando Fitz-James Stuart], pero él decidió no participar para no restar protagonismo ni a su padre ni al resto de la familia. Al final, para evitar comparaciones o desequilibrios, optamos por que no apareciera ninguno.

P. Más allá de la familia, ¿qué otras voces construyen el retrato?

R. Hay personas muy cercanas como Carmen Tello, Curro Romero no pudo al final porque coincidió el rodaje con que estaba saliendo del hospital cuando grabamos. También hay amigas de la infancia, personas vinculadas al Rastrillo de Nuevo Futuro, al entorno de la asociación de esclerosis múltiple en Sevilla, con la que colaboraaba, y representantes de la Hermandad de los Gitanos, con la que ella tenía una relación muy importante. Es un retrato bastante amplio de sus círculos personales y sociales.

P. El archivo parece uno de los pilares del documental.

R. Es fundamental y es espectacular. Por un lado, está todo el material doméstico, grabaciones muy íntimas de la familia, de los niños jugando, de la duquesa con ellos en casa... Luego hay mucho archivo de NO-DO, de Televisión Española y de la BBC, que rodó un documental en los años en que Cayetano era pequeño. También hemos conseguido material a través de una biblioteca argentina, con imágenes, por ejemplo, de la visita de Jackie Kennedy a España o de Grace Kelly en Mónaco. Y hay imágenes de momentos históricos familiares, como el bautizo del duque Carlos o la presencia de la reina Victoria Eugenia. Es un conjunto muy rico que no estaba ordenado de manera narrativa.

P. Después de bucear en todo ese material, ¿qué imagen emerge?

R. La de una mujer que no conocíamos. Por un lado, muy libre: rompía en modas, en gustos musicales, en amistades -se relacionó mucho con el mundo del cine-, era enormemente curiosa, preguntaba por todo. No era una persona que se quedara callada. Pero, al mismo tiempo, tenía un sentido de la responsabilidad impresionante. Desde muy pequeña, desde la Guerra Civil, asume el peso de reconstruir lo que se había perdido, como el palacio de Liria. Era una niña y ya estaba implicada en esa tarea. Ese esfuerzo, no solo económico sino también moral, la acompañó toda la vida.

Desde muy pequeña, desde la Guerra Civil, asume el peso de reconstruir lo que se había perdido, como el palacio de Liria. Era una niña y ya estaba implicada en esa tarea

P. También aparece con fuerza en su biografía la figura de su padre, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó.

R. Sí, el duque Jacobo es un personaje maravilloso. Era diplomático, con una visión muy amplia de lo que estaba pasando en el mundo en una época muy complicada. Jugó muy bien sus cartas para proteger el patrimonio familiar. Y ella hereda en gran medida esa conciencia. De hecho, no solo se dedicó a conservar lo que tenía, sino que guardaba absolutamente todo: desde obras de enorme valor hasta objetos pequeños que le regalaba la gente por la calle. Tenía una gran memoria: se acordaba de quién le había regalado cada cosa y de dónde estaba en la casa. Eso dice mucho de su forma de entender el patrimonio, también en lo sentimental.

P. ¿Se aborda su perfil político?

R. De forma más lateral. Se subraya su carácter monárquico y su apoyo a la Casa Real. Nunca se llevó bien con Franco, ella lo trasladó en distintas ocasiones, como tampoco su padre. Ya en democracia, ella decía que no era de ningún partido, aunque sí le interesaba la política. Por ejemplo, hablaba con naturalidad de que le caía muy bien Felipe González [el ex presidente del Gobierno protagoniza, el próximo 26 de marzo a las 19.00, la primera charla dedicada a la duquesa junto a Juanma Moreno con Susanna Griso como moderadora]. También contamos con testimonios de Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura, y de Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla. En general, si lo tuviéramos que decir con términos de hoy día se ve a una persona muy poco polarizada, con una mentalidad abierta.

Nunca se llevó bien con Franco, tampoco su padre, siempre dijo que le caía muy bien Felipe González y en el documental participan Carmen Calvo y Juan Ignacio Zoido. En términos de hoy día, diríamos que era una persona no polarizada

P. ¿Qué papel tienen sus maridos en el relato?

R. Luis Martínez de Irujo tiene mucho peso porque fue quien sentó las bases de la Fundación Casa de Alba y del sistema de protección del patrimonio, aunque después esa labor se haya atribuido a Jesús Aguirre. Luis murió muy joven, pero dejó mucho trabajo hecho. Y Alfonso Díez, su tercer marido, participa con una entrevista muy generosa y muy honesta, en la que habla desde el afecto, como un hombre que estuvo profundamente enamorado de Cayetana. Fue muy hermoso esa charla.

P. Madrid y Sevilla son casi dos protagonistas más.

R. Sí, hemos rodado en Liria y en Dueñas, en estancias privadas, y también en lugares como la Real Fábrica de Tapices. Y el arte está muy presente, hemos podido grabar en salas vacías con obras fundamentales: hay referencias constantes a piezas como La duquesa de Albade blanco de Goya o los retratos de Zuloaga. También utilizamos audios de entrevistas a la propia duquesa, que ayudan a construir su propia mirada. Además, hemos rodado en la Finca Las Arroyuelas, Real Academia de la Lengua, Real Maestranza de Caballería, Palacio de Lebrija, Santuario de Los Gitanos o Corral de la Morería [su fundadora, Blanca del Rey, participa en el documental].

P. ¿Con qué se queda después de todo este trabajo?

R. Con la sensación de haber descubierto a una figura mucho más compleja. Una mujer libre, sí, pero también profundamente consciente de su responsabilidad, que dedicó su vida a preservar un patrimonio único y a reconstruirlo desde muy joven.