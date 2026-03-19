Tomasito y Cervantana se unen a Los Delinqüentes en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Los Delinqüentes volverán a desatar su inconfundible sentimiento garrapatero en Sevilla el próximo 14 de junio, en una cita llamada a convertirse en una de las noches más emocionantes y celebradas de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. La Plaza de España se prepara para recibir el regreso de una banda esencial en la música española, en un concierto muy esperado por sus seguidores y con las entradas ya a la venta en www.iconicafest.com.

Regreso garrapatero en Andalucía

A menos de un mes del comienzo de la gira 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, Los Delinqüentes han dado a conocer los artistas que les acompañarán en las paradas que efectuarán en su tierra, Andalucía, y que harán aún más mágica y especial si cabe esta vuelta a los escenarios de la banda jerezana.

Así, el 14 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest estarán acompañados por la leyenda del flamenco Tomasito y por la banda de reciente creación Cervatana.

Un homenaje a Er Migue sobre el escenario

La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle serán algunos de los himnos que no faltarán en estas fechas en las que Los Delinqüentes llevarán su sentimiento garrapatero por todo lo alto y ancho del Estado, en un homenaje al recuerdo de Er Migue que, aunque ausente, estarán muy presente durante todo el show proyectando su imagen y voz en una pantalla gigante a través de la que acompañará y cantará en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de reconocer el papel de quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón', para cerrar un círculo que comenzaron tres amigos sin más pretensiones que la de disfrutar haciendo música y que ha acabado engrosando el repertorio musical de nuestro imaginario cultural.

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su “sentimiento garrapatero”.

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes, Tomasito y Cervatana (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte y Andres Campo (20 de junio), La Plazuela y Califato ¾ (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, ofreciendo experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha logrado posicionarse como una de las principales vivencias musicales de Europa. Aunque sus carteles han estado llenos de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Patti Smith, C. Tangana, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Jaime Culum, Marc Anthony, Tom Jones, Keane, Take That, Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue; la cita de la Plaza de España presenta en 2026 su propuesta más ambiciosa.