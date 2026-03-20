ANDALUCÍA
Todas las claves del ciclo de novilladas de Andalucía: fechas, plazas y dónde verlo por TV
Canal Sur retransmitirá un año más el Ciclo de Novilladas de Promoción que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero
Canal Sur Televisión volverá a emitir esta temporada el Ciclo de Novilladas de Promoción que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, reafirmando así su compromiso con la tauromaquia y con la promoción de los nuevos valores del toreo andaluz.
El ciclo, patrocinado por la Junta de Andalucía y la RTVA, estará compuesto por un total de diez festejos: una novillada de selección de reservas, cinco novilladas clasificatorias, tres semifinales y la gran final.
Las retransmisiones se desarrollarán entre el 13 de junio y el 29 de agosto, con las cámaras de la televisión pública andaluza como testigo del recorrido de los jóvenes aspirantes a figuras del toreo. Los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, Noelia López y el maestro Ruiz Miguel.
Canal Sur y su gran apoyo a la tauromaquia
La presentación del ciclo se ha celebrado este viernes en el salón de carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con la presencia del director general de la RTVA, Juande Mellado; el secretario general de Interior, David Gil; y el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Eduardo Ordóñez.
Durante el acto, David Gil ha agradecido a Canal Sur su respaldo a la tauromaquia y ha destacado que la cadena pública “está haciendo servicio público” al difundir los valores de los toros. Por su parte, Juande Mellado ha defendido que el compromiso de Canal Sur con la tauromaquia es “claro, nítido y sin complejos”, subrayando además la importancia del equipo especializado de la casa y de programas como ‘Toros para Todos’ y ‘Carrusel Taurino’.
Plazas y fechas de las novilladas
El calendario arranca el 13 de junio en El Bosque con la selección de reservas y continuará con novilladas en Villaluenga del Rosario (4 de julio), Linares (11 de julio), Castellar (18 de julio), Jódar (25 de julio) y Navas de San Juan (1 de agosto). Las semifinales se celebrarán en Almonaster la Real (8 de agosto), La Línea de la Concepción (15 de agosto) y Montoro (22 de agosto), mientras que la gran final tendrá lugar en Villacarrillo el 29 de agosto.
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