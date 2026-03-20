Focus muda al Ayuntamiento a Murillo y Velázquez: "Es mucho más que cuatro obras maestras, es un acto de amor por nuestra historia"

"Esta exposición representa mucho más que la reunión de cuatro obras maestras; es un acto de responsabilidad, de compromiso y de amor por nuestra historia y nuestro patrimonio". Así ha presentado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la exposición de obras maestras en la Sala Capitular Baja de la Casa Consistorial, una muestra que consta de cuatro piezas de la Fundación Focus Loyola que estarán expuestas al público hasta el próximo 30 de mayo, como adelantó este medio. Además de José Luis Sanz, han participado en la inauguración la directora de la fundación, Anabel Morillo, y el comisario de la muestra, Juan Suárez, entre otros asistentes.

"Tenían que ser cuatro piezas, no más. Aunque cuesta un poco, yo creo que adquiere una dimensión propia el modo de contemplar la pieza y un respeto de defender la ciudad", ha indicado el comisario de la exposición, Juan Suárez, sobre las cuatro obras maestras seleccionadas de la Colección Velázquez.

En concreto, se exponen obras de Bartolomé Esteban Murillo y Diego Velázquez, además de una obra anónima. La obra de Murillo data del año 1675 y representa a San Pedro de los Venerables. Las otras dos obras son de Diego Velázquez: la primera es representa a una de las patronas de la ciudad de Sevilla, Santa Rufina, y está datada entre los años 1629 y 1632. La otra obras del pintor de Las Meninas es anterior: fechada entre los años 1622-1623 representa la imposición de la casulla a San Ildefonso.

Por último, la cuarta pieza, representa una vista de la ciudad de Sevilla del año 1660, y de autor anónimo. "La muestra de estas cuatro obras maestras de Sevilla singulariza la producción artística del arte comunitario de Sevilla que comparten un alto nivel de calidad y reconocida presencia internacional", ha explicado Suárez.

Sanz ha agradecido expresamente el trabajo de su directora, Anabel Morillo, "por su sensibilidad, dedicación y firme apuesta por acercar el arte a los sevillanos", así como la labor del comisario de la muestra, Juan Suárez, "cuya mirada artística y rigor han sido fundamentales para construir un relato expositivo de enorme calidad y coherencia".

El Ayuntamiento como "el gran desconocido de la ciudad"

Además de la presentación de la exposición, todos los participantes en esta inauguración han elogiado el lugar donde se encuentran las piezas: la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, en su intervención, ha subrayado que la sede central del Ayuntamiento en la Plaza Nueva es un lugar lleno de arte y de historia y que es uno "de los grandes desconocidos de la ciudad". El edificio fue mandado a construir por Carlos V para darle a la ciudad de Sevilla mucho mayor impacto", ha explicado el regidor hispalense. La sala que acoge esta muestra destaca por su bóveda de piedra caliza que representan algunos de los reyes de Castilla, además de escudos de Carlos V.

Tras la muestra de estas obras en esta sala, hasta el próximo 30 de mayo, las obras serán mostradas de nuevo en público en San Hermenelgildo, sede de la Fundación Focus Loyola los próximos 30 años. "Una de las cosas de las que estoy muy orgulloso es de la recuperación de espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Este centro se va a convertir en un clarísimo referente cultural de la ciudad de Sevilla", ha destacado el alcalde.