Último tramo para la Casa Cernuda: el Ayuntamiento celebrará un gran acto en diciembre para conmemorar la foto fundacional del 27

De fondo, el runrún de la hormigonera se detiene tan sólo unos minutos para que el sonido no se cuele en la grabación. La imagen de los obreros cargando material de un lado a otro contrasta con la precisión milimétrica con la que se esmeran las restauradoras de las pinturas murales y de los techos que se han recuperado de la época. Las cenefas de flores y los colores empolvados remiten al hogar de una familia burguesa de principios del siglo XX. Es la casa natal de Luis Cernuda, en el número 6 de la calle Acetres.

Esta casa en el corazón del centro de Sevilla encara su último tramo de obras con un objetivo claro: convertirse en el gran centro de referencia del Centenario de la Generación del 27. Entre andamios y restos recuperados, se comienza a perfilar la que será su nueva vida, ya no solo como casa museo, sino como un espacio dedicado al estudio, la divulgación y el encuentro en torno a uno de los movimientos literarios más influyentes del siglo XX. Nombres mayúsculos de la creación y la literatura se dan cita en esta nómima: desde el autor de La realidad y el deseo, a Lorca, Alberti, Sánchez-Mejías, Alexaindre o Gerardo Diego. La intención municipal es que la Casa Cernuda sea el epicentro de esa conmemoración en un espacio, a priori, de acceso libre y gratuito.

Restauración Casa Natal de Luis Cernuda / Marina Casanova

El Correo de Andalucía visita el interior del inmueble donde los operarios de Sanor Restaura S. L., empresa veterana especializada en la intervención de edificios patrimoniales, trabajan a destajo para poder cumplir los plazos en un proyecto al que le ha costado arrancar más de la cuenta. Según cuenta la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, el Ayuntamiento de Sevilla trabaja con una fecha marcada en rojo: el 16 de diciembre. Ese día se cumplirá un siglo de la célebre fotografía fundacional de la Generación del 27, tomada en el marco de los actos organizados por el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tricentenario de la muerte de Góngora, celebrados en la entonces sede de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Recepción de obras antes de verano y apertura en el último trimestre del año

"Convertiremos esta casa en el centro neurálgico del centenario", resume la delegada, que sitúa la finalización de la obra antes del verano. Su previsión es que el edificio pueda recepcionarse en junio para iniciar de inmediato la fase museográfica, con la vista puesta en una apertura en otoño y, como límite, en esa fecha simbólica de diciembre.

Más allá de la rehabilitación arquitectónica, el proyecto pivota sobre una idea: crear un espacio vivo dedicado al 27. La Casa Cernuda albergará salas expositivas, pero también un centro de investigación, una zona de encuentro y un programa de actividades que aspira a implicar a universidades y entidades culturales, tanto nacionales como internacionales. "Queremos que sea un lugar donde se investigue, se comparta y se divulgue", señala Moreno sobre un proyecto que se incorporará a la nómina de edificios que dependen del Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla (ICAS), un ente municipal al que se le acumula el trabajo sobre la mesa: Santa Clara, Artillería, Teatro Lope de Vega...

Una selección de piezas de la biblioteca de Rivero Taravillo, en el corazón del proyecto

La museografía, ya en fase de desarrollo, se está trabajando en paralelo a la obra. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Sevilla adquirió por medio millón de euros el legado del poeta, entre libros, primeras ediciones, cartas, mobiliario, objetos personales o cuadros. El objetivo es construir un relato que conecte la biografía de Cernuda con el contexto cultural de su tiempo y con el conjunto de autores del 27, integrando todas estas piezas documentales en un espacio de corte clásico, respetuoso con la idea de centro de investigación, explican desde Cultura del Ayuntamiento.

Se suma a este conjunto de piezas las que seleccionará Teresa Merino, la viuda de Antonio Rivero Taravillo que, como cuenta la delegada, formarán parte del discurso a disposición de visitantes y estudiosos. No en vano, la huella del poeta, escritor y divulgador, fallecido el pasado septiembre, está presente desde el origen de este proyecto, ya que se encargó del diseño museográfico. Quien fuera biográfo de Cernuda (obra que le mereció el XX Premio Comillas) redactó las bases del concurso museográfico y museológico.

Siguiendo el esquema de Taravillo, la distribución del edificio permitirá articular distintos usos: exposición, investigación y actividad cultural. La planta superior acogerá espacios vinculados al estudio y la documentación, mientras que las inferiores estarán destinadas al recorrido expositivo.

Una rehabilitación marcada por los hallazgos

El camino hasta este punto no ha sido sencillo. La intervención, iniciada hace casi dos años, ha estado marcada por la complejidad técnica y por los imprevistos. Durante los trabajos han ido apareciendo elementos originales ocultos -pinturas murales, restos de antiguas estructuras- que han obligado a adaptar el proyecto sobre la marcha.

"Ha sido una obra compleja porque han ido apareciendo esas pinturas y esa pared original que tenía la casa en tiempos de Cernuda, que hemos querido recuperar al cien por cien", explica la delegada. Esa voluntad de fidelidad ha ralentizado en parte los trabajos, pero también ha reforzado el valor patrimonial del resultado final. La aparición de las pinturas ha tenido además un impacto directo en el diseño museográfico, obligando a replantear la ubicación de elementos expositivos y a adaptar la iluminación y la señalética para preservar estos restos.

De hecho, el estado previo del inmueble, muy deteriorado tras años de usos inadecuados, exigía una intervención profunda. Sin embargo, algunos elementos, como las vigas de madera, se han conservado mejor de lo esperado, lo que ha permitido mantener parte de la estructura original. En otros casos, como en los suelos hidráulicos, se ha optado por una recuperación parcial combinada con reproducciones idénticas.

De edificio en ruinas a centro de referencia del 27

Desde su adquisición por el Ayuntamiento en 2020, el inmueble ha pasado por diferentes fases hasta materializar una intervención que combina restauración y reinterpretación. La idea es recuperar el espíritu de la casa -el ambiente que marcó la infancia del poeta- sin renunciar a su adaptación como espacio público contemporáneo.

"Queremos que quien entre pueda respirar lo que fue esta casa", apunta Moreno. Esa experiencia convivirá con una propuesta cultural que trasciende lo biográfico para abrirse a la reflexión sobre el 27 como fenómeno colectivo.

Con la obra en su fase final, el Ayuntamiento centra ahora sus esfuerzos en coordinar los plazos para que la apertura coincida con el inicio de los actos del centenario. La ejecución de la museografía será clave en este proceso, así como la definición del modelo de gestión del centro, del que todavía no hay avances.

Noticias relacionadas

La fecha del 16 de diciembre funciona como horizonte y también como símbolo. Un siglo después de aquella reunión de poetas que marcó el inicio de una generación irrepetible, Sevilla quiere que la casa de uno de sus protagonistas se convierta en el lugar desde el que volver a mirar ese legado.