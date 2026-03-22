Suede agranda su leyenda en Sevilla: la banda británica vence al paso del tiempo
Los de Brett Anderson combinaron en el Cartuja Center Cité sus grandes éxitos desde los años 90 con el repertorio completo de un brillante nuevo album en el que se mantienen fieles a su estilo
Cuando Oasis, Blur, Radiohead o Pulp, a mediados de los 90, despuntaron en toda Europa y en Estados Unidos, Suede ya estaba allí. Había sido la primera en abrir un nuevo camino en la música británica. Cuando todas esas bandas están regresando a los escenarios tras largos parones, Suede sigue allí. Tras tres décadas, rupturas internas y un paréntesis en 2003, la banda de Brett Anderson mantiene la misma explosividad, magnetismo y carisma que les convirtió en uno de los mejores emblemas del rock europeo de finales del siglo XX.
Suede es una de las pocas bandas de los 90 capaces de levantar un concierto con las canciones de un nuevo disco grabado en 2025 y no sólo a base de la nostalgia de un público deseoso de corear los grandes himnos. Y eso es posible porque ha sabido evolucionar pero manteniéndose fiel a un estilo, a unas formas, a un modelo. Este sábado lo demostraron en Sevilla. En el Cartuja Center Cité sonaron con la misma fuerza y energía Antidepressants o Trance State (de 2025) que Animal Nitrate o So Young (1993).
La banda de Londres, una de las citas internacionales más destacadas de la programación del festival Insólito en Sevilla, derrochó energía y profesionalidad del principio al fin en un concierto que comenzó con puntualidad británica. Una hora y media de entrega y conexión con el público que superó las expectativas.
Quienes conocían la trayectoria de los británicos se encontraron con un completo recorrido por los grandes éxitos de sus distintas etapas y estilos y con su nuevo disco casi al completo. Quienes venían atraídos por algunas de esas melodías que casi todos hemos escuchado en algún momento, pudieron descubrir que en el repertorio de Suede hay mucho más y, sobre todo, un directo agresivo, certero y comprometido.
El público de la Cartuja coreó Trash, arropó a Anderson cuando se adentró en la pista con los primeros acordes de Beutiful Ones, saltó con I can’t get enough y guardó silencio ante la demostración de fuerza en Life is golden cantada durante unos segundos sin micrófono y sólo acompañado por el teclado.
Presenciar ese compromiso con un concierto en una banda que está arrancando o en su mejor momento está dentro del guion. Pero no siempre ocurre cuando un grupo se presenta en un escenario más de 30 años después.
La confianza de la banda en su nuevo disco es tal que dejaron para uno de los momentos finales uno de los títulos más amables, Dancing with the europeans que encontró la respuesta inmediata del Cartuja Center. El broche final lo dejaron para uno de sus clásicos más coloridos, Saturday night. Una despedida dulce de esa banda que desde la década de los 90 sigue ahí capaz de producir un gran disco como Antidepresants y de sostener con energía y fuerza un directo como el protagonizado en el festival Insólito de Sevilla.
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