Lucas Macías propone un viaje desde la 'Rapsodia americana' al universo Mendelssohn con la Sinfónica: "Hay mucho trabajo detrás de cada programa"

"Hay varios hilos conductores". Lucas Macías resume así la filosofía con la que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha concebido sus dos próximos programas de abono, dos citas muy distintas entre sí pero unidas por una misma idea: que cada concierto tenga identidad, coherencia y sentido. El director artístico de la ROSS defiende una programación alejada de la simple suma de títulos y pensada para atraer al público desde una idea de conjunto. "No es algo así aleatorio", subraya sobre los dos próximos programas de abono con una doble apuesta muy definida: primero, una inmersión en el pulso del siglo XX americano; después, un viaje al universo de los Mendelssohn que mira más allá del canon para reivindicar también a Fanny.

Entre finales de marzo y comienzos de abril, la ROSS propone así dos citas de perfiles muy distintos, pero unidas por una misma idea: que cada concierto tenga un relato, una personalidad y motivos de sobra para no dejarlo pasar. Esa filosofía se aprecia con claridad en las dos próximas propuestas de la orquesta sevillana. La primera, los días 26 y 27 de marzo en el Teatro de la Maestranza, mira al siglo XX desde una perspectiva netamente americana; la segunda, prevista para el 9 y 10 de abril, se adentra en el universo de los Mendelssohn con una lectura que amplía el foco más allá del repertorio más conocido. Como explica el director artístico, detrás de cada programa "hay mucho, mucho trabajo de selección y estudio".

La cita de marzo llegará bajo el título de Rapsodia americana, toda una declaración de intenciones para un programa en el que conviven modernidad, experimentación, color orquestal y huella popular. La ROSS interpretará Ceci n’est pas une valse, de Raquel García-Tomás; The Unanswered Question, de Charles Ives; la Suite for Variety Orchestra nº 1, de Shostakóvich; la obertura de Candide, de Bernstein; y, como gran cierre, Rhapsody in Blue, de Gershwin, con el pianista británico Wayne Marshall como solista.

El pianista británico Wayne Marshall. / Charlie Best

Ahí estará uno de los grandes reclamos del programa. Macías no oculta su entusiasmo al hablar de Marshall, una figura internacional de primer nivel, y pone el acento en lo excepcional de su presencia en Sevilla. "Es un programa maravilloso que no se pueden perder", afirma. Pero además subraya una circunstancia poco habitual: el músico británico suele interpretar Rhapsody in Blue dirigiendo y tocando al mismo tiempo, mientras que en esta ocasión se dejará dirigir por él desde el podio. "Yo le dije a Jordi, no se va a dejar dirigir, porque lo quiere dirigir él... y al final ha dicho que sí", relata Macías, que ve en ello uno de los grandes atractivos de la cita.

El pianista Wayne Marshall suele interpretar Rhapsody in Blue dirigiendo y tocando al mismo tiempo, mientras que en esta ocasión se dejará dirigir por Lucas Macías desde el podio

La elección responde, además, a una idea muy concreta. "Quería que fuese como lo titulamos, Rhapsody americana". A partir de ahí, articuló un recorrido con lógica interna y reservó también un espacio para la creación española contemporánea, una línea que considera esencial en la programación. "Siempre intentamos poner un compositor español, si puede ser un compositor joven", señala sobre la inclusión de Raquel García-Tomás, Premio Nacional de Música.

Después de Semana Santa

Después de Semana Santa, la ROSS cambiará de atmósfera con Fanny y Felix, un programa de raíz romántica que tendrá como eje la Sinfonía nº 2 Lobgesang (Himno de alabanza), obra que la formación abordará por primera vez. Pero la propuesta no se quedará ahí. También sonarán una selección de canciones orquestadas de Fanny Mendelssohn, la obertura Las Hébridas e Infelice!, en un concierto que pondrá en diálogo a los dos hermanos y reivindicará la voz de una compositora durante mucho tiempo relegada a un segundo plano. Participarán, además, la soprano Chein Reiss, artista residente esta temporada, Auxiliadora Toledano y el tenor Filip Filipović. "Vamos a intentar hacer clan familiar", comenta Macías sobre una propuesta que busca ensanchar la mirada sobre el apellido Mendelssohn.

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Dos programas, en definitiva, que retratan bien la ambición artística de la ROSS: del pulso vibrante de Gershwin y Bernstein al aliento romántico de Mendelssohn. Dos buenas razones para dejarse llevar por la música en directo.