El Teatro Lope de Vega empieza a ver la luz tras 9,5 millones de inversión: las obras del entorno arrancan en junio

El Teatro Lope de Vega de Sevilla empieza a ver la luz y la reapertura este próximo mes de septiembre con motivo de la Bienal de Flamenco comienza a tomar forma más allá de los discursos oficiales. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha visitado las obras y ha comprobado el avance de una intervención integral que devolverá a la capital hispalense uno de sus espacios culturales más emblemáticos tras años de cierre por motivos de seguridad. "Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos un teatro totalmente abandonado. Hoy, tres años después, los sevillanos van a recuperar con todo su esplendor su teatro más querido, uno de los más bellos de España y emblema de la Sevilla de 1929", ha señalado el regidor durante su visita.

Desde que en septiembre de 2023, la entonces delegada de Cultura, Minerva Salas, anunciara el cierre del espacio escénico para acometer una intervención integral del edificio, mucho se ha escrito sobre el complejo camino administrativo con el que se ha topado esta obra: retrasos en la publicación de los concursos de cada contrato, licitaciones impugnadas, concursos desiertos... y un largo etcétera que, incluso, llevo al sector de las artes escénicas de Sevilla y la provincia, así como muchos espectadores, a protagonizar a las puertas del teatro una protesta a modo representación de un entierro.

En una nota remitida a los medios, Sanz ha destacado que "no es una intervención cualquiera", sino que supone la recuperación de "uno de los grandes símbolos del teatro español y uno de los espacios escénicos más bellos de Europa", integrado además en el conjunto patrimonial que forma junto al Casino de la Exposición. El objetivo, ha añadido, es que "el Lope de Vega se va a convertir en el gran teatro del sur de España, dotado con los sistemas técnicos más avanzados y preparado para acoger grandes producciones nacionales e internacionales".

"El Lope de Vega se va a convertir en el gran teatro del sur de España, dotado con los sistemas técnicos más avanzados y preparado para acoger grandes producciones nacionales e internacionales". José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

La inversión global del proyecto supera los 9,5 millones de euros. De esta cantidad, 3,3 millones corresponden a actuaciones impulsadas por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y el área de Edificios Municipales, mientras que 6,3 millones se destinan a la transformación integral del entorno urbano a cargo de Urbanismo.

En el interior del teatro, el ICAS ya ha ejecutado trabajos por valor de más de 700.000 euros centrados en la modernización técnica. Entre ellos destacan la instalación de un nuevo sistema de sonido, la digitalización de equipos, la renovación de la iluminación, la limpieza de la cúpula interior o la incorporación de un sistema de control de cargas escénicas por radio.

A estas actuaciones se suman otras en marcha o previstas para los próximos meses, con una inversión cercana al millón de euros, destinadas a la reparación del patio de butacas, palcos y paraíso, así como a la pintura interior del edificio. También se están renovando elementos textiles y ornamentales, como cortinajes y suelos, y se incorporará un nuevo sistema de iluminación escénica.

Por su parte, el área de Edificios Municipales ejecuta obras por un importe cercano a 1,6 millones de euros. Entre las intervenciones destacan la sustitución de la carpintería interior, la instalación de un telón cortafuegos y un nuevo montacargas para el escenario. Además, se están acometiendo trabajos de mantenimiento general como la impermeabilización de cubiertas, la mejora de la red de saneamiento o la reforma de los aseos.

Transformación integral del entorno

El proyecto no se limita al edificio. La intervención contempla también la transformación integral del entorno del teatro y del Casino de la Exposición, con una inversión prevista de 6,3 millones de euros. Las obras, que comenzarán en junio de 2026 y se prolongarán durante 13 meses, incluirán la creación de un auditorio al aire libre, la plantación de más de un centenar de árboles, nuevos itinerarios peatonales y la renovación del mobiliario urbano.

Asimismo, se mejorarán los acerados de calles como Palos de la Frontera y La Rábida, se modernizarán las redes de saneamiento y se implantará alumbrado público con tecnología LED para aumentar la eficiencia energética y la seguridad.