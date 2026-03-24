Largas colas para conseguir una entrada en la Maestranza: "Sin Morante de la Puebla no estaríamos aquí"

No es casualidad que los primeros aficionados lleven desde las nueve de la noche del pasado lunes haciendo cola para conseguir una entrada en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. “La tauromaquia está más viva que nunca”, comentaba uno de los asistentes en los corrillos improvisados entre las largas colas que este martes rodeaban el coso del Baratillo.

La imagen, habitual cada temporada, cobra este año una dimensión especial por el regreso de Morante de la Puebla y por la nueva etapa de Lances de Futuro, la empresa liderada por José María Garzón, que ha conectado con el gusto de la afición sevillana. Desde primera hora de la mañana, y en algunos casos incluso desde la madrugada, cientos de personas aguardaban su turno para hacerse con una entrada suelta para alguno de los festejos del abono. "Llevamos aquí desde las 6 de la mañana", comentaban tres jóvenes que habían faltado a la universidad para sacar una localidad para el genio de la Puebla.

Este 24 de marzo se abría el plazo para adquirir localidades de los distintos festejos taurinos programados hasta septiembre. Las colas rodeaban el coso del Baratillo, desde el Paseo de Colón hasta la calle Antonia Díaz, en una mañana con olor a primavera, turistas preguntando qué ocurría y el runrún de una ciudad que ya respira Feria de Abril. Cualquier despistado habría pensado que se lidiaba una corrida esta mañana, vista la cantidad de personas congregadas a las puertas de la plaza.

El Correo de Andalucía ha querido estar presente para conocer los carteles que más expectación despiertan en la afición. Un joven que había llegado a las nueve de la mañana resumía así el ambiente: “La expectación es tremenda, para que luego diga la gente que no quiere ir a los toros. Esto es la viva imagen de que no es así”.

Morante de la Puebla, la predilección de los aficionados

Buena parte de esa expectación tiene un nombre propio: Morante de la Puebla. Dos chicas que hacían cola desde las siete de la mañana lo tenían claro: "Venimos a ver a Morante. La tauromaquia está más viva que nunca”. Entre los carteles más demandados destacan el Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril, con Morante, Roca Rey y David de Miranda, y también la corrida del 16 de abril, en la que el diestro cigarrero compartirá cartel con Juan Ortega y Víctor Hernández.

“Muchas ganas de ver a Morante”, repetían varios aficionados en la fila, conscientes de que las localidades para sus tardes vuelan en cuestión de minutos. Desde Peñaflor, varios seguidores también habían madrugado para no quedarse sin entrada. “Venimos a ver el mano a mano de Borja y Escribano. De Morante ya no hay nada”, comentaban entre decepcionados y sonrientes. Aunque uno de ellos lo resumía con sinceridad: “Sin Morante no estaríamos aquí”.

El aficionado de Peñaflor explicaba el esfuerzo realizado para llegar a tiempo a Sevilla: “Me he levantado a las 5 de la mañana. En coche hasta Lora del Río y en tren hasta Sevilla”.

Carteles del gusto de Sevilla

El interés masivo responde a unos carteles considerados por la afición como de gran nivel, con la combinación de figuras consagradas, toreros emergentes y hierros del máximo prestigio. Nadie quiere perderse citas como el citado Domingo de Resurrección, que ya no quedan entradas, pero tampoco otros festejos muy esperados de la Feria de Abril, con nombres como Juan Ortega, Pablo Aguado, Manuel Escribano, Borja Jiménez o Alejandro Talavante.

Entre los carteles que más tirón generan también aparece el Corpus, con un cartel de marcado sabor sevillano, además de las novilladas del abono y la Feria de San Miguel, que siguen despertando el interés del público más fiel.

La normalidad con la que Sevilla asume estas colas también forma parte del ritual taurino de cada primavera. Una mujer lo resumía con naturalidad: “Es normal, es lo que le gusta a la gente en Sevilla. Me parece muy bien las colas”. "Es normal, es una tradición muy arraigada en Sevilla", aclara otro joven aficionado.

Horarios y venta online

La empresa Lances de Futuro ha informado de que las taquillas permanecerán abiertas a diario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Las entradas también pueden adquirirse a través de la única web oficial de la plaza de toros de Sevilla: www.lancesmaestranza.es.