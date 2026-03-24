Morante de la Puebla arrasa en las taquillas de la Maestranza: tres “no hay billetes” y pocas entradas para el Corpus

Morante de la Puebla vuelve a demostrar su liderazgo como figura del toreo por la locura desatada en las taquillas de la Maestranza. La fuerte expectación generada por la temporada de su regreso ha sido el gran reclamo en la mañana de este martes en la venta de entradas de la Maestranza, donde miles de aficionados han intentado conseguir una localidad para verle torear, según ha podido comprobar El Correo de Andalucía.

El Domingo de Resurrección ha sido el primer cartel en colgar el cartel de “no hay billetes”. El festejo, compuesto por Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda, ha levantado una enorme expectación entre los aficionados por la reaparición del diestro cigarrero en el coso del Baratillo. Miles de usuarios colapsaron la web oficial poco después de las 10:00 de la mañana en un intento por sacar una entrada, aunque sin éxito en la mayoría de los casos. En cambio, cientos de personas que llevaban haciendo cola en Paseo Colón desde la noche del lunes sí lograron hacerse con algunas localidades.

Agotadas las tres tardes de Morante de la Puebla / El Correo

Los aficionados que han conseguido entrada podrán volver a ver en Sevilla al torero de La Puebla tras su histórica salida a hombros por las calles de Madrid hasta el hotel. Además, el festejo del Domingo de Resurrección en la Maestranza será retransmitido por Canal Sur TV.

En apenas unas horas se han agotado también otras dos tardes de Morante de la Puebla en Sevilla: la corrida de Preferia y el Lunes de Pescaíto. Poco le falta también a la corrida del Corpus, en la que Morante comparte cartel con Juan Ortega y Pablo Aguado. A esta hora solo quedan algunas localidades en el tendido de sol, aunque todo apunta a que el lleno será total en muy pocas horas, según la web oficial de Lances de Futuro.

Imagen de las entradas de la corrida del Corpus con Juan Ortega y Pablo Aguado / Bacantix

Fechas de Morante de la Puebla en la Maestranza 2026

La nueva temporada taurina está compuesta por 18 corridas de toros, 1 de rejones y 6 novilladas de abono a las que se une la gran cita del Corpus, con tres toreros sevillanos. Morante de la Puebla tiene cuatro tardes firmadas con la opción de una quinta en San Miguel. Los carteles de Morante de la Puebla son los siguientes:

Domingo 5 de abril. 18:00h. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda. Televisado por Canal Sur TV.

Jueves 16 de abril. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández. Televisado por Onetoro TV.

Lunes 20 de abril. Toros de Hnos García Jiménez - Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo. Televisado por Canal Sur TV.

Viernes 4 de junio: Toros de Hnos García Jiménez - Olga Jiménez para Morante, Juan Ortega y Aguado.

Domingo 27 de septiembre. Toros de Garcigrande. Matador por designar (posiblemente Morante), Daniel Luque y Borja Jiménez.