El reglamento taurino de Andalucía se revisa un año después: cambios en abonos, carteles y suspensiones por lluvia

La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de un decreto para modificar varios aspectos de la normativa taurina autonómica con el objetivo de corregir problemas detectados en su aplicación práctica desde el estreno del pasado año. La reforma afectará al Reglamento Taurino de Andalucía del 2025 a la regulación de las plazas de toros portátiles y al funcionamiento del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía.

Según recoge el texto sometido a consulta pública, la intención del Gobierno andaluz es introducir cambios puntuales, pero relevantes, que han visto a lo largo del 2025 para hacer la norma más clara, más eficaz y más adaptada a la realidad actual del sector taurino.

Entre las principales novedades figuran una regulación más precisa de la venta de abonos, una revisión de los derechos del público cuando un festejo se suspende por mal tiempo, la actualización de los seguros exigidos en determinados espectáculos y un mayor control sanitario y administrativo en las plazas portátiles.

Más claridad en los abonos y en los carteles

Uno de los cambios que más puede afectar a los aficionados tiene que ver con la venta de abonos y la publicidad previa de los carteles. La Junta considera que la redacción actual genera incertidumbre para el consumidor, especialmente cuando se venden abonos antes de que estén completamente cerrados todos los carteles de la temporada. Por ejemplo, carteles con algunas vacantes libres para los triunfadores.

Con esta reforma se pretende dejar más claro cuándo debe comunicarse el cartel definitivo, qué margen puede existir para que haya vacantes o cambios y qué derechos tienen los abonados si se producen modificaciones. En la práctica, el aficionado tendría más información previa y más seguridad jurídica a la hora de comprar un abono o una entrada, con menos espacio para interpretaciones ambiguas por parte de las empresas organizadoras.

Qué ocurre si se suspende una corrida por lluvia

Otro de los puntos que la Junta quiere corregir afecta a la suspensión de espectáculos por mal tiempo. El borrador plantea modificar los artículos del reglamento que regulan las consecuencias de estas cancelaciones para los espectadores, al entender que la normativa andaluza actual no encaja del todo con otras normas estatales y autonómicas.

La idea es homogeneizar criterios para que el público sepa con más claridad qué ocurre en esos casos y cuáles son sus derechos. Es decir, la reforma busca evitar dudas sobre devoluciones, validez de las entradas o posibles compensaciones, un asunto que en la práctica suele generar polémica cada vez que un festejo se interrumpe o no llega a celebrarse. En la actualidad, los espectadores tienen derecho a la devolución de la entrada si no se da muerte al menos a dos toros.

Los operarios retiran la lona de la Maestranza / EFE

Seguros más altos para los participantes no profesionales

La Junta también plantea actualizar las cuantías mínimas de los seguros exigidos a las personas no profesionales que participan en determinados espectáculos taurinos, ya sean becerristas, novilleros en clases prácticas o espectáculos cómicos. El Gobierno andaluz entiende que las cantidades vigentes se han quedado desfasadas y que podrían resultar insuficientes para cubrir situaciones de fallecimiento, invalidez o asistencia sanitaria.

Aunque este cambio afecta directamente a la organización de los festejos y a los participantes, también tiene una consecuencia indirecta para el público: la Administración quiere que los eventos se desarrollen con mayores garantías de protección y responsabilidad, en línea con lo que ya exigen otras comunidades autónomas.

Más control en las plazas de toros portátiles

La reforma introduce además modificaciones en el decreto que regula las plazas de toros portátiles, uno de los apartados donde la Junta ha detectado más carencias. El nuevo texto quiere reforzar la obligación de disponer de corrales de reconocimiento y estancias adecuadas para las reses y los caballos, evitando que los controles veterinarios se realicen en fincas privadas o en recintos no autorizados.

Solo de manera excepcional se permitiría que ese reconocimiento se hiciera en una plaza permanente situada a menos de 30 kilómetros. Además, se exigirá un espacio específico y separado del público para las operaciones posteriores a la lidia, como el faenado y desangrado de las reses. Con ello, la Junta busca mejorar el control sanitario, el bienestar animal y la seguridad, además de elevar la profesionalidad de este tipo de instalaciones.

Cambios en el Consejo de Asuntos Taurinos

El decreto incluye igualmente una modificación del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, concretamente en lo relativo a la representación del Parlamento andaluz. El objetivo es clarificar el número de representantes y su forma de designación para dar más coherencia, pluralidad y operatividad a este órgano consultivo.

Se trata, en este caso, de un cambio más institucional que no afecta de forma directa al aficionado en su asistencia a los festejos, pero que sí forma parte de la actualización general del marco taurino andaluz.

Los aficionados podrán dirigirse a la Junta

En conjunto, la Junta plantea una reforma limitada pero con consecuencias prácticas relevantes para quienes acuden a los toros. Si el decreto sale adelante, el aficionado tendrá más claridad sobre los abonos, más seguridad sobre qué pasa si se modifica un cartel y una regulación más definida sobre sus derechos en caso de suspensión por lluvia o mal tiempo.