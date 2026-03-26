El efecto Morante agota las entradas en Sevilla: la Maestranza registra un 35% más de abonados en 2026 y roza el millar de nuevos titulares

La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla colgará muchas tardes el "no hay billetes" durante la Feria de Abril, tras la buena acogida de abonados y de venta de entradas sueltas.

La empresa Lances de Futuro ha cerrado la campaña de abonos para la temporada taurina de 2026 con un incremento del 34,6% respecto al año anterior, lo que se traduce en 903 nuevos abonados en el coso del Baratillo.

El dato mejora incluso las previsiones que avanzó hace unas semanas José María Garzón en el desayuno informativo de ‘El Correo Pregunta’, organizado por El Correo de Andalucía, donde ya apuntó que el crecimiento rondaba el 30%. Ahora, con las cifras definitivas sobre la mesa, la empresa confirma un importante respaldo del público en su primera campaña al frente de la plaza sevillana.

Expectación en la nueva temporada

Desde Lances de Futuro atribuyen este aumento a varios factores, entre ellos el 10% de descuento en el abono, el 50% de rebaja en las novilladas sin picadores, la posibilidad de participar en experiencias taurinas, el descuento en otras plazas gestionadas por la empresa, el sorteo de un curso de toreo y las entradas para ver los toros en la Venta de Antequera. A ello se suma, según Garzón, la expectación generada por los carteles y la apuesta promocional de la nueva empresa.

El Correo de Andalucía comprobó este pasado martes las largas colas de aficionados en el primer día de venta de entradas sueltas. Algunos incluso hicieron espera desde la noche anterior para intentar conseguir una entrada para el regreso de Morante de la Puebla. En menos de dos horas, se agotaron las tres tardes de Morante y quedan muy pocas localidades para la corrida del Corpus.

Colas para conseguir una entrada en la Maestranza / Antonio Muñoz

“Queremos agradecer a los aficionados su confianza y el interés que han mostrado por nuestra primera temporada en Sevilla”, ha señalado el empresario, que también ha destacado el impacto de la gala de presentación de carteles, celebrada ante más de 2.000 personas, así como la inversión publicitaria realizada, con una parte importante centrada en el ámbito digital y otra reforzada con una campaña nacional en televisión.

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Otro de los pilares de este crecimiento ha sido el tirón del abono joven, agotado en pocas horas, una de las apuestas estratégicas de la empresa para atraer nuevos públicos a la plaza. Garzón ha subrayado que esa línea de trabajo “ha sido todo un éxito también este año en Sevilla” y ha insistido en que la empresa seguirá trabajando “con humildad, constancia y buscando siempre la excelencia” de cara a la temporada taurina.