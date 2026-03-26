Morante de la Puebla recoge la Oreja de Oro de RNE en Sevilla: “Ojalá los aficionados puedan disfrutar en mi regreso en la Maestranza”

Morante de la Puebla ha recogido este jueves en la Fundación Cajasol la Oreja de Oro de RNE, un galardón que reconoce al mejor torero de la temporada y que vuelve a distinguir al diestro cigarrero tras un año 2025 marcado por su impacto en numerosas plazas de la península.“Estoy contento por este trofeo tan emblemático. Que mejor que Sevilla para conseguir esta tercera oreja de oro que permite salir por la Puerta del Príncipe” expresó con una leve sonrisa.

El genio de la Puebla mostró la ilusión por su reaparición: “Ojalá en alguna de las tardes del regreso pueda hacer gala de esta tercera Oreja de Oro, y los aficionados puedan disfrutar con mi presencia.”

Con este premio, Morante suma ya su tercera Oreja de Oro, tras las obtenidas en 2021 y 2022, y refuerza así el peso de una trayectoria que sigue dejando huella en la tauromaquia actual y conquistando la atención de nuevas generaciones. Además, desveló que este trofeo lo “bañará en oro como las otras orejas que tiene en su casa”.

En la votación final, el sevillano se impuso por unanimidad a David de Miranda y Borja Jimenez. “La tónica del año pasado fue de los excesivos triunfos. Para ganar este trofeo hay que triunfar toda la temporada. No me asusta la unanimidad, me gusta. Si es la primera vez y es para mí, doble satisfacción”.

El periodista y colaborador de Clarín, Álvaro Rodríguez del Moral, recordó la histórica temporada 2025 y sus triunfos. El diestro sevillano desveló cómo vivió la retirada del 12 de octubre: “He podido salir por la puerta grande de Madrid en otras ocasiones pero por la espada no he podido cumplir el sueño. Para mí la tarde más importante fue la primera, fue la faena más redonda aún que el toro no cayó y la última que fue más emotiva y quedará en el recuerdo de los aficionados.”

El acto, conducido por Javier Martín Gaitero y Ana Prada, ha servido también para entregar el XIV Hierro de Oro, concedido en esta edición a la ganadería de Victorino Martín por su exitosa temporada en 2025 con tardes inolvidables.“Recibir este premio es un privilegio, Además, recibirlo en esta ciudad, en primavera a las puertas de la Feria es un privilegio mayor.” Además, tuvo tiempo para hacer una petición: “Pido a RTVE que la tauromaquia merece dar un paso adelante y retransmitáis más corridas por televisión”.

La ganadería de Victorino Martín, reconocida por el Hierro de Oro

La cita ha reunido por primera vez en Sevilla a destacados nombres del mundo del toro en un reconocimiento que cada año otorga el programa taurino ‘Clarín’, de Radio 5 Todo Noticias, a los protagonistas más sobresalientes de la campaña en España y Francia.

Por su parte, Victorino Martín se alzó con su cuarto Hierro de Oro, después de los logrados en 2016, 2017 y 2023. La divisa de la A coronada se impuso por delante de Santiago Domecq y Victoriano del Río.

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La Oreja de Oro distingue al mejor torero de la temporada desde 1968, mientras que el Hierro de Oro reconoce a la mejor ganadería desde 2012. Además, desde 1984, coincidiendo con la muerte de Paquirri, el galardón ha contado en algunas ediciones con una Oreja de Oro Especial destinada a premiar la trayectoria o la relevancia de grandes figuras del toreo.