El Museo de Bellas Artes de Sevilla reclama dos Goyas encargados por los trabajadores de Altadis

La Junta de Andalucía ha reclamado dos Goyas para el Museo de Bellas Artes de Sevilla una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que son de titularidad estatal. "Se nos presenta una magnífica oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con esta institución de referencia internacional y en pleno proceso de ampliación", ha confirmado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

Así figura en la carta con la petición hecha por Andalucía, adelantada por ABC y consultada por Europa Press. En ella, la Consejería recuerda que los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma fueron encargados a Francisco de Goya por los trabajadores de la Fábrica de Tabacos de Sevilla para celebrar la subida al trono de los Reyes en 1789.

Obras ligadas a la historia de la ciudad

"Se trata de dos obras creadas para Sevilla que han permanecido siempre aquí desde su creación y que han sido históricamente demandadas por la ciudad para el Museo de Bellas Artes por tratarse de la institución museística de referencia", señala la consejera Patricia del Pozo. Como prueba del hecho histórico, la Junta apunta que la ciudad fue engalanada con motivo de la subida al trono con colgaduras en las fachadas, desfiles y arquitecturas efímeras, como el denominado Templo de la Fama, coronado por un templete de plata que custodiaba los retratos reales de Goya.

De hecho, la Real orden de 28 de febrero de 1896 adscribió al Bellas Artes los ocho cuadros que Domingo Martínez pintó para inmortalizar el "deslumbrante desfile de carrozas de dicha celebración que asimismo reflejan las crónicas de la época". La Consejería argumenta su petición también en que, en 2014, fueron expuestas temporalmente en el Bellas Artes como obra invitada y "desde entonces, han sido diversas las gestiones solicitando que se incorporen a su colección permanente para completar el ciclo artístico vinculado a esta efeméride".

"La propuesta más coherente para dos obras de titularidad estatal --concluye la misiva-- es que ingresen en un museo estatal para hacer efectivo el máximo grado de protección que les corresponde como bienes de interés cultural. Y siendo su contexto geográfico y temporal Sevilla y las celebraciones reales en la ciudad, que ingresen en el Museo de Bellas Artes".