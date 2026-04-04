Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV el regreso de Morante en la Maestranza este Domingo de Resurrección

Sevilla se prepara para vivir una de las citas más ilustres de la temporada taurina. El Domingo de Resurrección acogerá un cartel de máxima expectación en el que colgó el "no hay billetes" en apenas diez minutos tras salir las entradas a la venta.

El regreso de Morante de la Puebla es uno de los principales alicientes tras el corte de coleta el pasado 12 de octubre. Buena culpa de ello la tiene José María Garzón, nuevo empresario de La Maestranza, que consiguió convencer al genio de la Puebla a finales de enero para cuatro tardes, que ya no quedan entradas en ninguna, y una posible quinta en San Miguel.

Un cartel de lujo para empezar la temporada

A su lado estarán Roca Rey, máxima figura del toreo, y David de Miranda, único en cruzar la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril en 2025, ante seis toros de la ganadería Garcigrande.

El peruano estuvo a punto de cruzar esa ansiada puerta tras malograr su tarde con la espada la pasada temporada, mientras que el onubense dejó el sello de su valentía y su pellizco ante los animales del Parralejo.

Hora y dónde ver por televisión

La corrida comenzará a las 18.30 horas de la tarde y se emitirá por Canal Sur TV. Tal y como informó El Correo de Andalucía, Morante pidió la emisión en abierto para que llegara a todos los públicos. Con esta retransmisión, la cadena andaluza inaugura su programación taurina en la Maestranza en la que retransmitirá seis festejos más en la Feria de Abril.

Como es habitual, la cadena autonómica retransmitirá una previa especial una hora antes del festejo desde las 17.45 horas de la tarde. La emisión correrá a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López. Sevilla se prepara para una de las corridas de mayor categoría del panorama nacional, bajo el sol de Sevilla y la personalidad de los aficionados del Arenal.