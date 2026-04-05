Toros
Rubén Amón abre la temporada en Sevilla con el Pregón Taurino de la Maestranza
El periodista y escritor Rubén Amón será el encargado de pronunciar el Pregón Taurino de Sevilla 2026, un acto organizado por el Ayuntamiento y la Real Maestranza que se celebrará el 5 de abril en el Teatro de la Maestranza
La Real Maestranza de Caballería arrancará este Domingo de Resurrección, 5 de abril, a partir de las 12.00 horas con el tradicional Pregón Taurino de Sevilla 2026 en el Teatro de la Maestranza. El elegido para esta nueva edición será Rubén Amón.
El acto organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la propia Real Corporación, alcanza este año su cuadragésima segunda edición y se emitirá en directo por primera vez. Además, servirá como antesala cultural de la corrida que, horas después, abrirá oficialmente la temporada en el coso del Baratillo con el regreso de Morante de la Puebla junto a Roca Rey y David de Miranda.
De Vargas Llosa a Rubén Amón, el último elegido para el pregón taurino
El elegido para poner voz a esta edición es el periodista y escritor Rubén Amón, colaborador televisivo en Antena 3 en diferentes espacios como Espejo Público y El Hormiguero. Es un perfil que defiende la tauromaquia sin complejos en prime time y en las esferas mediáticas. Además, escribió recientemente el libro "Morante, punto y aparte" del que es el autor. Por lo que se anticipa un pregón con criterio, poso cultural y atención al detalle, más pendiente de la reflexión que del tópico fácil.
El encargado de presentar al pregonero será Juan del Val, también escritor y periodista, en una cita que contará además con el acompañamiento de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que interpretará los pasodobles Manolete, España Cañí y Que salga el toro.
A lo largo de más de cuatro décadas, el Pregón Taurino de Sevilla ha reunido a voces destacadas del mundo de la cultura como Mario Vargas Llosa, Albert Boadella, Rafael Moneo, Matías Prats o Manuel Arévalo, consolidándose como uno de los actos más simbólicos del calendario taurino sevillano. La presencia de autoridades e instituciones refuerza cada año el carácter cultural de una ceremonia que no solo anuncia la temporada, sino que también reivindica la tauromaquia en la ciudad de Sevilla que en un día como el Domingo de Resurrección, se convierte en el epicentro de la tauromaquia.
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