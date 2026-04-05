Rubén Amón: "Morante resucita hoy en la Maestranza"

El escritor y periodista madrileño Rubén Amón ha asegurado este domingo en Sevilla, durante el pregón de la feria taurina, en la que reaparecerá Morante de la Puebla, que el diestro “murió el 12 de octubre y hoy resucita en la Maestranza y si no me creen vayan a verlo”.

El arranque de la temporada taurina

Presentado por el escritor y comunicador Juan del Val, Amón ha sido el encargado de pronunciar el XLII Pregón Taurino de Sevilla en el teatro Maestranza, un acto organizado por la Real Maestranza de Caballería en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y que da el definitivo pistoletazo de salida a la temporada taurina en la ciudad.

El pregonero ocupó en soledad el escenario del teatro, adoptando el máximo protagonismo de un acto que iba a centrar su hilo conductor en la figura de Morante de la Puebla, que reaparece esta tarde en la plaza de la Maestranza tras su singular retirada del pasado 12 de octubre en el coso madrileño de Las Ventas.

Autoridades y ambiente en el Maestranza

Destacaba la presencia, junto a Marcelo Maestre, teniente de Hermano Mayor de la Maestranza, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la infanta Elena, que, previsiblemente, acompañará a su padre, el rey Juan Carlos, en la corrida de esta tarde.

Tras la interpretación del pasodoble ‘Manolete’ llegó el turno del presentador del pregonero, el comunicador Juan del Val, que habló de Amón como “uno de los periodistas más brillantes de España”. “Somos dos madrileños que amamos profundamente a Sevilla; Madrid es nuestra casa pero Sevilla es nuestra ilusión”, añadió.

Un pregón natural y periodístico

Un nuevo pasodoble, ‘España Cañí’, terminó de poner el toro en suerte a Rubén Amón, que afrontó esa novedosa soledad en el escenario con un texto natural, periodístico y ágil, en el que prácticamente prescindió de los papeles después de confesar que había tenido la tentación de escaparse. “La ‘espantá’ es legítima en estas circunstancias”, señaló el pregonero, que se declaró “abrumado pero dispuesto a disfrutar”.

“Mientras más vengo a la Maestranza menos me gusta Las Ventas”, exclamó el pregonero, que afinó aún más: “Claro que Madrid es la primera plaza de España; pero también que la Maestranza es la primera del mundo”, argumentó Amón, que habló de sus desencuentros con los sectores más duros del coso madrileño.

Morante, eje absoluto del discurso

“Este texto del 5 de abril representa el hito profesional más importante al que me he enfrentado”, añadió Amón, que renunció a la retórica pregoneril al uso para trazar su intervención confesando que el argumento de su pregón lo dictaba Morante de la Puebla.

“Parecía un cuadro de Caravaggio ver a Morante conducido por un grupo de chavales que despojaron al torero de sus vestiduras en una bacanal de idolatría”, evocó aludiendo a la tarde del 12 de octubre en Madrid.

Rubén Amón tiró de anecdotario y del largo periplo de la temporada 2025, en la que ha seguido la campaña del torero de La Puebla. “No va a haber un torero igual”, enfatizó el pregonero, que definió a Morante como “alfa y omega; principio y final, torero de toreros que más allá de ser el torero de toros lleva todos los toreros dentro”.

Elogio artístico y carga política

“Por llevar dentro de sí lleva hasta El Pana, torero malogrado, que aprovechó su tarde de despedida para reaparecer”, bromeó Amón, que además definió al diestro de La Puebla como “un artista plástico que ha sobrepasado todas las fronteras”, resaltando su figura “en medio de la mediocridad de la cultura contemporánea de un plantel que se ha acomodado en medio de la censura”.

“Morante hace falta porque el nacionalismo y la izquierda han compuesto un sabotaje y una conspiración de la que me avergüenzo y que explica que nuestro ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le haya negado la mano a El Juli para brindársela a Arnaldo Otegi”, añadió el pregonero, saludado por una fuerte ovación.

“Han conseguido colocarnos en la trasgresión y la vanguardia”, exclamó Amón. “La tauromaquia es un escándalo que nos habla de la muerte en una sociedad que la ha escondido; que abjura de la liturgia o ve la masculinidad como una anomalía”, zanjó el periodista madrileño.

El trastorno de Morante y el cierre del pregón

En el final de su intervención, el pregonero no rehusó hablar del trastorno disociativo que atormenta a Morante. “Tiene la capacidad de dar la vuelta a los monstruos que lo acechan”, señaló el periodista madrileño, que recordó las circunstancias de la tarde del 12 de octubre del pasado año.

Morante homenajeó a Antoñete en el festival matinal y se iba a despojar de la castañeta por la tarde, escenificando una retirada que no iba a ser tal.