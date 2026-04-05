Sevilla se rinde a la resurrección de Morante en su triunfal reaparición: dos orejas para el arte eterno

Era el día clave marcado en el calendario de Morante y también de todos los aficionados que añoraban ver el regreso de su torero. Se cortó la coleta en Madrid y Sevilla no quiso perderse la "resurrección taurina" de Morante. Han sido meses de mucha incertidumbre en la que el toreo quedó huérfano del arte del cigarrero. Tenía que volver y volvió por todo lo alto, por el histórico 2025, por el presente y por el futuro de la tauromaquia.

Hacía años que no había tanta expectación durante las horas previas en el Paseo Colón. La reaparición del maestro sevillano, que aglutinó a numerosos a personalidades este Domingo de Resurrección, incluido al rey Juan Carlos I, generó mucha expectación entre los aficionados y el destino dictaminó sentencia a las 18:30: una ovación atronadora desde el paseíllo. Antes hubo minuto de silencio por las víctimas de Adamuz, Ricardo Ortiz, Rafael de Paula y Álvaro Domecq.

La reaparición triunfal de Morante

Hubo que esperar hasta el cuarto toro de la tarde para presenciar el arte del genio de la Puebla. El público supo verlo desde el primer lance. El genio de la Puebla hizo una oda al toreo de capote. Barbilla en el pecho, compás abierto y citando al toro. Apenas le abrió las muñecas en los primeros capotazos y casi se lo lleva por delante el animal. Ni por esas. El sevillano siguió con esa personalidad tan característica de su capote. La media fue un auténtico cartel. El público se volvió loco. El vuelo del capote. Las muñecas sin sacarlas de su cuerpo. La belleza del arte en su máxima expresión.

La obra maestra con la muleta fue de un auténtico genio. Escuchó una sonora ovación en el brindis a su Sevilla, esa que tanto le recordó en estos meses de ausencia, con la mano en el corazón y el destino en sus muñecas. Inició con un torerísimo comienzo andando sobre los pies y recortando al animal.

El diestro Morante de la Puebla durante la corrida de este domingo en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda. EFE/ Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Lo mejor llegaría en las siguientes tandas con la diestra. Colocación sublime frente a Gentil. Siempre dando el pecho y enganchando al animal muy delante para llevarlo detrás de la cintura. Los oles amenizaban la obra de arte mientras Morante ralentizaba la velocidad del animal. Se sucedieron las tandas con la mano diestra. Los derechazos fueron muy sentidos por el propio Morante y por la propia Maestranza. Hubo uno a pies juntos con la diestra recordando al añorado Rafael de Paula. Fue el mejor homenaje en la tarde.

Por la izquierda no siguió el ritmo el animal, pero los destellos de arte ya se quedaron en el albero del Baratillo. Tuvo torería hasta para dar el último trago antes de irse a por la espada. La rúbrica final hizo justicia a la faena. Dos orejas que otorgó el presidente, ampliamente pedidas por la mayoría a gritos de “José Antonio, Morante de la Puebla”.

En su primero poco pudo hacer ante el animal de Garcigrande que se afligió muy pronto.Tuvo bondad pero escasa fuerza para aguantar las embestidas. Brindó Morante al rey emérito su primera faena de la tarde de la reaparición. Dejó detalles para abrir boca: una verónica, dos derechazos y dos trincherazos. Sevilla se quedó con ganas de más para esperarlo una hora más tarde.

El lote importante de Roca Rey

Volvía Roca Rey a la Maestranza con la vitola de figura del toreo. Tuvo un lote muy interesante con muchas opciones de triunfo y para haber hecho algo más. Dos faenas diferentes de más a menos en su primero y viceversa en su segundo.

Recibió a Custodiador con un buen recibo capotero con suavidad, ganándole terreno al toro hasta la segunda raya del tercio. Alternó verónicas templadas con chicuelinas ajustadas y una buena media. Todo acompañado con la calidad del animal desde la salida de los chiqueros.

El animal de Garcigrande tuvo mucha calidad en sus embestidas siempre persiguiendo los vuelos. Entre medias David de Miranda lo vio rápido y le sacó un extraordinario quite por gaoneras. El de Trigueros se fue a los medios con el capote a la espalda. Dando la barriga, el onubense sacó el leve vuelo de su capote por uno de sus lados que tuvo mucha emoción. Se lo pasó muy cerca. Roca Rey no iba a ser menos. Se lució por diferente palo: unas chicuelinas ajustadas.

En la muleta, Custodiador mantuvo la misma calidad en su embestida. Con brindis incluido al rey Juan Carlos, el diestro peruano se lució en un vibrante inicio de rodillas: pases por la espalda, derechazo y un excelente cambio de mano.

SEVILLA, 05/04/2026.- El diestro Roca Rey en su faena durante la corrida celebrada este domingo en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

Con la diestra, el animal hacía surcos en la arena siempre embistiendo a la pañosa del Cóndor. Roca Rey lo entendió a la perfección arrastrando la muleta: toreando en redondo y muy ceñido. Sevilla rugió con los primeros oles de la temporada. Arrancó la banda música del maestro Tejera.

Por la izquierda, el animal pedía un toque fuerte que por momentos lo entendió. En la última tanda con la zurda faltó ese acople y la faena vino a menos. Malogró la faena con la espada y perdió, posiblemente, el premio. El público se quedó frío y con la sensación de ganas de más.

En el quinto lo tuvo muy cuesta arriba. La faena de Morante al cuarto fue como una auténtica losa muy difícil para levantar la tarde. Si en su segundo se vino a menos, Roca Rey quiso ayudar al animal en los primeros compases: línea recta, media altura y mucha largura. Las primeras tandas sirvieron para afianzar la embestida de Francés.

Conforme fue avanzando la faena, el peruano se apretó más con el toro y decidió apostar más por el ajuste. Tandas muy ligadas con mano baja, pasándoselo más cerca, y molinetes rematados con pases de pecho. Esas fueron las señas de identidad durante la faena. La banda del maestro Tejera amenizó la obra. Embistió mejor el toro en los medios a final de faena y Roca se acopló mejor ahí. Ovación al toro y oreja para Roca Rey. Incomprensiblemente pidieron la segunda oreja que el presidente no otorgó.

El valor seco de David de Miranda

Tarde complicada para David de Miranda, único triunfador en salir por la Puerta del Príncipe en la Maestranza en 2025. Tuvo un lote muy difícil y con escasas opciones de triunfo.

A las 21:03 se fue a los medios para comenzar por estatuarios. El animal se le vino galopando al cuerpo y lo levantó varios metros. Fue escalofriante la cogida. Por suerte no hirió al onubense. La faena tuvo mucho mérito con una disposición descomunal, aguantando paradas y miradas del morlaco la barriga del diestro. En la corta distancia le enjaretó varios naturales sueltos con el valor seco que atesora. Faena para aficionados que cortó una oreja sobre la bocina de la tarde.

SEVILLA, 05/04/2026.- El diestro David de Miranda con la oreja cortada al segundo de su lote durante la corrida celebrada este domingo en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

Tampoco tuvo opción el de Trigueros con el tercer toro de la tarde. Un animal que lo se puso complicado a los subalternos y al propio matador. Fue un manso de libro. De Miranda le sacó inteligentemente un inicio muy bello con la rodilla genuflexa siempre tapando la cara de Foráneo. Ahí se apagó el toro y no hubo mucha más historia.

Se acabó la primera tarde de abono marcada por el regreso de Morante de la Puebla que se inventó una faena antológica al cuarto de la tarde. Los aficionados le esperaron meses atrás y Morante resucitó para seguir escribiendo páginas doradas en la tauromaquia.