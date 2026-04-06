Canal Sur triunfa con el regreso de Morante en la Maestranza: 25,3% de share y el mejor dato de los últimos 18 años

Éxito histórico en Canal Sur TV. Así lo definen desde la cadena autonómica tras la retransmisión del Domingo de Resurrección en la Maestranza. La primera corrida de abono tuvo máxima expectación tras el esperado regreso de Morante de la Puebla junto a Roca Rey y David de Miranda. Las entradas volaron a los pocos minutos de salir a la venta. Y muchos fueron los aficionados que se quedaron sin poder asistir y que pudieron verlo a través de las cámaras de la cadena andaluza.

La retransmisión de la corrida de toros alcanzó un destacado 25,3% de cuota de pantalla, con una audiencia media de 517.000 espectadores y picos de 900.000 espectadores, según datos oficiales. Además, al equipo habitual de las retransmisiones taurinas, Enrique Romero, Ruiz Miguel y la periodista Noelia López, se sumaron Ana María Romero y Jesus Bayort en la previa del festejo.

Como novedad en la retransmisión, se realizó una cobertura desde el Hotel Colón grabando la salida de los tres toreros, Morante, Roca Rey y David de Miranda, hasta la plaza, además de las entrevistas previas en la Puerta del Príncipe, desde las 17.40 horas lo que hizo que fueran líderes en Andalucía durante todo el día venciendo a las cadenas nacionales.

Un dato histórico en los últimos 18 años

Los datos están sobre la mesa. La expectación por la vuelta de Morante de la Puebla al albero del Baratillo, en uno de los carteles más rematados de la temporada, se dejó sentir también frente al televisor. Fue la mejor retransmisión taurina en los últimos 18 años, según fuentes de Canal Sur.

Con estos datos, Canal Sur firma una de sus tardes más potentes de la temporada y consolida el éxito de sus retransmisiones taurinas, que este año vuelven a ocupar un lugar destacado en su programación. La próxima corrida televisada será el próximo viernes 17 de abril con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.