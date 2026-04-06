La Fundación Cajasol adelanta la Feria de Abril con el ciclo Preludio de Feria en Sevilla: conciertos, actividades y programación completa

La Fundación Cajasol vuelve a adelantarse a la Feria de Abril con una nueva edición de Preludio de Feria, un ciclo cultural que convertirá durante dos semanas su sede de Sevilla en un punto de encuentro para la música, la moda flamenca, la tauromaquia, la gastronomía, la artesanía y las actividades familiares.

La iniciativa arranca este martes 7 de abril con el encuentro “El toro y la filosofía”, protagonizado por Sebastián Castella y Víctor Gómez Pin, y continuará el 8 de abril con el X Concierto de Exaltación de la Cultura Taurina, titulado Una historia de toreros, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla junto a Eva Tenorio y Álvaro Díaz.

Programación completa desde el 9 de abril

La programación taurina se completará el 9 de abril con la cata “5 vinos para una Feria 5 estrellas”, presentada por Iván Llanza, director de la Fundación Osborne.

La segunda semana ampliará el foco hacia otros lenguajes esenciales de la cultura ferial. El 13 de abril se celebrará la presentación del libro “El campo bravo en Andalucía”, de la firma Arjona, junto a una masterclass de bulerías flamencas de Jerez a cargo de Fernando Jiménez. Un día después, el 14 de abril, la imagen y el estilo tomarán protagonismo con dos masterclass de estilismo y maquillaje para eventos con inspiración flamenca, impartidas por DOBLEERRE.

Uno de los platos fuertes llegará el 15 de abril con Sevilla Couture, un desfile protagonizado por Nicolás Montenegro y Rocío Osorno, en colaboración con la revista Vanitatis, mientras que el 17 de abril se celebrará la Fiesta Revista WOMAN: El lujo de la primavera, reforzando el papel de la Fundación Cajasol como escenario de referencia para los grandes eventos sociales y culturales de la ciudad.

El ciclo también reservará espacio para el público familiar. El 18 de abril habrá talleres infantiles y familiares de pintura sobre abanicos, flores de papel, cajón flamenco y palmas, acercando a los más pequeños a los elementos más reconocibles de la Feria. Como cierre, el 19 de abril, el espectáculo de sevillanas “Nunca me olvides”, a cargo de Sandra Carrasco y David de Arahal, pondrá el broche musical a dos semanas de actividad.

Cómo conseguir las entradas para los eventos

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que este ciclo busca ofrecer “una mirada amplia y actual a nuestras tradiciones”, demostrando que pueden dialogar con la modernidad “sin perder su esencia”. En su opinión, la Feria de Abril es “mucho más que una semana de fiesta”, ya que también representa cultura, patrimonio e industria creativa.

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Toda la programación de Preludio de Feria puede consultarse en la web oficial de la Fundación Cajasol y en su taquilla ubicada en la calle Álvarez Quintero.