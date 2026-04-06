Del legado de Carlos V al diálogo entre Sevilla y Granada: así será la exposición 'Pluriversal' en el Cicus

Carlos V vuelve a cruzarse en el camino de Sevilla y Granada cinco siglos después. Esta vez no lo hace a través de la historia política ni de las grandes crónicas imperiales, sino mediante el arte, la ciencia y la memoria que conservan dos de las universidades históricas de Andalucía. De ese cruce nace Pluriversal. Colecciones universitarias de Granada y Sevilla, una exposición conjunta que podrá visitarse en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) entre el 28 de abril y el 17 de julio de 2026.

Comisariada por el catedrático de Historia del Arte, Luis Méndez junto a María Luis Bellido Gant y Francisco José Sánchez Montalbán, la muestra se enmarca en el programa conmemorativo del quinto centenario de la fundación de la Universidad de Granada, establecida por el emperador Carlos V en diciembre de 1526, y adquiere un simbolismo añadido en Sevilla, donde este año también se celebra la memoria del monarca por los 500 años de su boda con Isabel de Portugal.

La muestra se concibe como una forma de reivindicar una herencia compartida de cinco siglos entre la Universidad de Sevilla y la de Granada marcada por la enseñanza, la investigación y la proyección cultural

La colaboración entre la Universidad de Sevillay la Universidad de Granada, consideradas las dos grandes universidades históricas andaluzas, convierte esta propuesta en algo más que una cita expositiva. Es también una forma de reivindicar una herencia compartida de cinco siglos marcada por la enseñanza, la investigación y la proyección cultural.

Imagen de la pintura del Arcángel San Gabriel realizada por el pintor español Francisco Pacheco en 1623. / El Correo

Dos universidades medievales

A lo largo de su historia, las universidades no solo han sido espacios para formar generaciones, sino también instituciones decisivas en la conservación del conocimiento y en la construcción de la memoria colectiva. Su papel ha resultado fundamental en el desarrollo científico, técnico y cultural de Europa, así como en el avance social y económico de sus territorios.

Desde sus orígenes medievales, centrados sobre todo en la docencia, estas instituciones han ido ampliando su misión. La investigación ganó protagonismo a partir del siglo XVIII, mientras que en el XIX terminó de consolidarse la dimensión cultural como una responsabilidad pública. Hoy, esa faceta forma parte esencial de la identidad universitaria.

En ese contexto se sitúa esta exposición, una muestra que propone una lectura contemporánea del patrimonio universitario a partir del concepto de pluriversalismo, entendido como la convivencia de múltiples realidades, miradas y formas de conocimiento. Esa idea toma cuerpo en el diálogo entre las colecciones de Sevilla y Granada, construidas a lo largo del tiempo y abiertas ahora a nuevas interpretaciones. La exposición ofrece así una panorámica del patrimonio artístico y científico de ambas universidades, subrayando no solo su riqueza y diversidad, sino también su capacidad para seguir generando sentido desde enfoques actuales.