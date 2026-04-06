Olga Holguín presentará en la Feria de Abril de Sevilla “Castella 5 lustros”, el libro homenaje a la trayectoria de Sebastián Castella

En plena Feria de Abril y a escasos metros de la Maestranza, el torero Sebastián Castella presentará en Sevilla su nuevo libro "Castella 5 lustros". Una obra de la autora Olga Holguín que recorre su trayectoria vital y profesional a través de la fotografía y la memoria visual.

La presentación del libro tendrá lugar el próximo 22 de abril a las 13.00 horas en el hotel Colón, coincidiendo con el miércoles de Feria. En el acto estarán presentes el propio Castella, la autora del libro, Olga Holguín, y el filósofo Francis Wolff, junto a numerosos aficionados y personalidades vinculadas al mundo del toro.

Sobre el libro "Castella 5 lustros"

La publicación, de 396 páginas, ha sido escrita por la fotógrafa taurina Olga Holguín y tiene un marcado carácter gráfico. El volumen reúne imágenes firmadas por Arjona, Manuel Briones (México), Laure Crespy (Francia), Mauricio Berho (Francia) y la propia Olga Holguín (Colombia), además de varias fotografías de la infancia de Castella cedidas por el propio torero. El resultado es un recorrido visual por los cinco lustros de carrera de una de las figuras del toreo contemporáneo.

Según detalla la propia autora a El Correo de Andalucía, el libro incorpora además textos breves de amigos, artistas, periodistas y figuras del toreo que han acompañado o admirado la trayectoria del diestro francés. Entre ellos figuran nombres como El Juli, Enrique Ponce, Joselito, Curro Vázquez, José Luis Benlloch, Pedro Piqueras, Mario Sandoval, Domingo Zapata, Francis Wolff y Jacques Durand, entre otros. El prólogo está firmado por Vicente Zabala, la nota preliminar por José Carlos Arévalo y el epílogo por el cineasta francés Christophe Barratier, ganador de un Óscar por Los niños del coro.

Exposición de obras de Castella en el hotel Colón / El Correo

Exposición de Sebastián Castella en el hotel Colón

Coincidiendo con la Feria de Abril de Sevilla, del 20 al 26 de abril también se exhibirán obras del propio Sebastián Castella en el Hotel Colón, con pinturas inéditas sobre sus capotes, dentro de una propuesta cultural que enlaza tauromaquia, fotografía y creación artística en una de las semanas más señaladas del calendario taurino.

La elección de Sevilla no es casual: el torero de Béziers ha firmado en la Maestranza algunas de las páginas más importantes de su trayectoria, con faenas de triunfo y tardes memorables. De hecho, el pasado mes de febrero el diestro francés donó a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el traje grosella y oro con el que abrió la Puerta del Príncipe el 30 de septiembre de 2023, hasta ahora la única de su carrera. Aunque este año no figura en ninguno de los carteles del abono, su vínculo con el coso del Baratillo sigue muy presente.

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Con este gesto, Castella incorpora al patrimonio de la plaza una pieza cargada de simbolismo, ligada a una tarde ya inscrita en su historia personal y en la memoria reciente del toreo sevillano.