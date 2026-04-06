La ROSS rescata la huella de Fanny Mendelssohn en su décima cita de abono

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) presenta los días 9 y 10 de abril su esperado décimo concierto de abono, una cita imprescindible que pone en valor la figura de Fanny Mendelssohn, destacada compositora del Romanticismo cuyo legado fue eclipsado durante décadas por el de su hermano, Felix Mendelssohn. Bajo el título Fanny y Felix, el programa recupera y reivindica la obra de una creadora clave, marcada por las limitaciones sociales de su tiempo.

El concierto estará dirigido por Lucas Macías, director titular de la ROSS, cuya trayectoria al frente de la formación sevillana continúa consolidando una línea artística sólida y ambiciosa. Junto a él, destaca la presencia de la soprano Chen Reiss, artista residente de la presente temporada, la soprano Auxiliadora Toledano y el tenor Filip Filipović, junto al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigido por Héctor Eliel Márquez.

Lucas Macías, Director Titular de la ROSS / Marina Casanova

El programa se abre con una selección de canciones de Fanny Mendelssohn, presentadas en el arreglo de Tal-Haim Samnon. Estas piezas —entre ellas Die Mainacht, Dämmrung senkte sich von oben, Die frühen Gräber y Gondellied— revelan la sensibilidad lírica y la profundidad expresiva de una compositora cuya obra, íntima y refinada, conecta con la mejor tradición del lied romántico.

Felix Mendelssohn y la evocación sinfónica

A continuación, sonará la obertura Las Hébridas, Op. 26, conocida como La cueva de Fingal, de Felix Mendelssohn. Inspirada en los paisajes escoceses, esta obra es un ejemplo magistral de evocación musical de la naturaleza. A través de un lenguaje orquestal sugerente y dinámico, Mendelssohn recrea el movimiento del mar y la atmósfera misteriosa de la cueva, convirtiendo la pieza en uno de los grandes hitos del repertorio sinfónico temprano del Romanticismo.

El programa incluye también la escena dramática Infelice! Già dal mio sguardo, Op. 94, una intensa composición para soprano y orquesta en la que Felix Mendelssohn despliega un lenguaje profundamente teatral. La obra exige una gran capacidad expresiva de la solista, alternando momentos de lirismo contenido con pasajes de gran virtuosismo y dramatismo, en un diálogo constante con la orquesta.

Como cierre, la ROSS interpretará la Sinfonía nº 2 en si bemol mayor, Op. 52, Lobgesang. Esta monumental partitura, a medio camino entre la sinfonía y el oratorio, combina secciones puramente orquestales con un imponente final coral.

El concierto tendrá lugar los días 9 y 10 de abril a las 20.00 horas, en el Teatro de la Maestranza. Las entradas están disponibles en el este enlace.