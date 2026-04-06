Dónde ver por televisión los toros en Sevilla 2026: cartel por días, horarios y quién torea cada corrida en la Maestranza

La temporada taurina ya ha dado el pistoletazo de salida con el tradicional Domingo de Resurrección. Sevilla se convirtió en el epicentro taurino con el esperado regreso de Morante junto a Roca Rey y David de Miranda. Un cartel de máxima expectación y "no hay billetes".

No será el único lleno en el abono sevillano. La nueva temporada bajo la batuta de Lances de Futuro augura una buena acogida en la mayoría de las fechas tras el crecimiento de abonados y el buen ritmo en la venta de entradas sueltas. En total, habrá 18 corridas de toros, 1 corrida de rejones y 6 novilladas de abono. Los carteles de la Feria de Abril de Sevilla 2026 ya se conocen al completo y las televisiones que estarán presentes en la plaza de toros de la Real Maestranza para retransmitir la esencia de los toros en Sevilla.

Volverán las grandes figuras del toreo, con nombres como Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, Talavante, José María Manzanares, Daniel Luque o Borja Jiménez, además de toreros punteros que no se dejarán nada en el tintero. Para los aficionados que no puedan acudir al coso del Baratillo, aquí os ofrecemos una guía completa para saber qué toros hay cada día en Sevilla, quién torea y dónde verlo por televisión.

Morante da un derechazo al cuarto de la tarde. / Antonio Delgado-Roig

Sábado 11 de abril

El primer fin de semana de toros en Sevilla será el próximo sábado 11 de abril. El cartel lo componen Pepe Moral, Paco Lama y Fabio Jiménez ante toros de Alcurrucén. El festejo será retransmitido por las cámaras de OneToro TV que regresan a la Maestranza tras varios años de ausencia.

Pepe Moral actuará dos tardes en Sevilla esta temporada tras ganarse por méritos propios su doble presencia. Su gran tarde con los Miuras, después de varios años perdido en el ostracismo de Perú, le hizo volver a estar en el circuito de las ferias y que le tuvieran en cuenta. Paco Lama repite en Sevilla tras su buena actuación el pasado año con los Fuente Ymbro. Cierra el cartel Fabio Jiménez tras convertirse en el mejor novillero con picadores del pasado abono.

Domingo 12 de abril

Un día más tarde, los diestros Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina harán el paseíllo con una corrida de Fuente Ymbro. Los tres están faltos de contratos por lo que buscarán triunfar a toda costa. Lorenzo viene de triunfar en la encerrona benéfica en Toledo con una gran faena a un toro de El Freixo. Rafa Serna hará su segundo paseíllo de la temporada tras actuar el Domingo de Resurrección en las Ventas, mientras que Molina hará su presentación como matador de toros en Sevilla. El festejo será retransmitido por las cámaras de OneToro TV.

Martes 14 de abril

La primera novillada con picadores del ciclo sevillano contará con reses de Talavante para Osorno, Tomás Bastos y Julio Norte. El festejo será retransmitido por las cámaras de OneToro TV. Tres novilleros punteros que mostraron su buen concepto del toreo a lo largo del 2025. Osorno, Tomás Bastos y Julio Norte buscarán transmitir lo que lleva dentro en el coso sevillano.

Miércoles 15 de abril

La corrida de Santiago Domecq reunirá en el cartel a Perera, David Galván y Aarón Palacio. Un cartel que mezcla experiencia y juventud con uno los hierros de mayor personalidad. Más de 20 años de alternativa le avalan al torero extremeño. En el recuerdo dejó su gran faena a Anárquico la pasada Feria de Abril. Galván buscará repetir su torería y su concepto del toreo el pasado año con los de Alcurrucén.

En último lugar, actuará el aragonés, Aarón Palacio, que está afincado en Sevilla y apoderado por Raúl Gracía "El Tato". Su incipiente carrera como matador de toros deslumbró a todos los aficionados. El festejo será retransmitido por las cámaras de OneToro TV.

Jueves 16 de abril

Es una de las fechas señaladas del abono. Ya no quedan entradas para el jueves 16 de abril, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Hernández frente a toros de Álvaro Núñez. Es uno de los carteles de mayor atractivo de la Feria por el peso artístico de sus nombres y por el tirón de Morante en la plaza sevillana. Será la primera comparecencia de Juan Ortega, un torero que encaja muy bien con los aficionados de la Maestranza, además del debut de Víctor Hernández como matador de toros. El diestro madrileño fue uno de los toreros revelación en las Ventas por su valor y su pureza. La corrida será televisada por OneToro TV.

Viernes 17 de abril

El viernes 17 de abril se anuncian Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado con toros de Domingo Hernández, en una combinación de máximas figuras que apunta a ser una de las grandes citas del ciclo. El tirón taquillero de Roca Rey ha hecho que se agoten las entradas a los pocos días. Es la gran figura del toreo al que todos siguen. El arte y clasicismo de Pablo Aguado será una buena oportunidad para disfrutarlo en directo junto a la veteranía de Talavante. Esta corrida podrá verse en Canal Sur TV.

El torero Roca Rey durante la primera corrida del abono taurino en la Real Maestranza de Caballería. / Joaquín Corchero / Europa Press

Sábado 18 de abril

El sábado 18 de abril llegará uno de los carteles más esperados por el aficionado más torista, con Manuel Escribano y Borja Jiménez ante reses de Victorino Martín, en una tarde de máxima exigencia y personalidad. El mano a mano es una de las fechas con mejor acogida en el público sevillano.

El diestro Manuel Escribano con los trofeos conseguidos al último toro de la corrida celebrada en 2024 en la plaza de toros La Maestranza de Sevilla. / Jose Manuel Vidal

Escribano es un viejo conocido con innumerables triunfos: desde el indulto de Cobradiezmos a faenas épicas. Además, el torero de Espartinas entiende a la perfección la camada de Victorino con tardes históricas en Madrid, Bilbao y Sevilla. También será retransmitida por Canal Sur TV.

Domingo 19 de abril

La jornada del domingo 19 de abril estará reservada al rejoneo, con Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza frente a toros de El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo. Será la única cita del abono que no contará con retransmisión televisiva.

Lunes 20 de abril

El lunes 20 de abril, Morante volverá a hacer su tercer paseíllo en la Maestranza junto a Borja Jiménez y Tomás Rufo, con toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, en otra de las tardes que más expectación han generado entre los aficionados. Esta corrida podrá seguirse por Canal Sur TV.

Martes 21 de abril

La corrida del martes 21 de abril reunirá a José María Manzanares, Talavante y Daniel Luque con un encierro de Núñez del Cuvillo, en una combinación de gran peso dentro del escalafón. Toreros veteranos con más de 20 años a sus espaldas cada uno. La elegancia de Manzanares, la magia de Talavante y la capacidad de Luque serán las claves de esta tarde. La retransmisión será por OneToro TV.

Miércoles 22 de abril

El miércoles 22 de abril la terna estará compuesta por Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, que lidiarán toros de El Parralejo, en una tarde muy interesante por el buen momento de los tres espadas. El riojano dejó la pasada temporada una faena muy templada llena de suavidad en las muñecas ante un toro de Juan Pedro Domecq. El extremeño regresa a Sevilla tras no estar presente en la última temporada de Pagés, mientras que David de Miranda regresará tras cortar una oreja el Domingo de Resurrección. También podrá verse en OneToro TV.

SEVILLA. 10/05/2025. - El diestro David de Miranda durante su faena con el primer toro de su lote en la corrida en la Maestranza de Sevilla. / Raul Caro / EFE

Jueves 23 de abril

Para el jueves 23 de abril, la Maestranza anuncia a José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta con reses de Victoriano del Río y Toros de Cortés, en un cartel que mezcla figura, tirón y juventud. Cartel de máxima expectación en la que no quedan entradas. Volverán a compartir cartel Roca Rey y Zulueta tras la alternativa de la pasada Feria de San Miguel, uno de los toreros con más proyección de Sevilla. La televisión de esta corrida será por OneToro TV.

Viernes 24 de abril

El viernes 24 de abril será el turno de los toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, en una de las combinaciones de mayor aroma sevillano y artístico del ciclo. Fue la mejor ganadería durante la pasada Feria de Abril. En frente estarán tres diestros sevillanos que buscarán lucirse ante las embestidas nobles y bravas del hierro del Castillo de las Guardas. Esta corrida será retransmitida por Canal Sur TV.

SEVILLA, 26/09/2025.- El diestro Juan Ortega en su vuelta al ruedo durante la Feria de San Miguel. / Julio Munoz / EFE

Sábado 25 de abril

El sábado 25 de abril los toros de La Quinta protagonizarán una corrida con El Cid, Fortes y José Garrido, un cartel con mucho sabor para el aficionado clásico. El festejo podrá seguirse por Canal Sur TV.

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Domingo 26 de abril

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se cerrará el domingo 26 de abril con la tradicional corrida de Miura, que lidiarán Manuel Escribano, Pepe Moral y Román, en una cita que, como cada año, pondrá el broche torista al abono sevillano. Escribano y Pepe Moral son viejos conocidos del hierro de Zahariche con varios triunfos a sus espaldas. Como novedad, Román se ha ganado su puesto en los Miura en la Maestranza tras triunfar en el circuito de las duras por toda España. También será ofrecida por Canal Sur TV.