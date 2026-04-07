Los jóvenes nacidos en 2007 ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2025

Los jóvenes nacidos en 2007 --que hayan cumplido los 18 años ya o vayan a hacerlo a lo largo de 2025-- pueden solicitar el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura que llega a su cuarta edición, a partir de este lunes 16 de junio.

La ayuda, de 400 euros, podrá ser destinada a la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Para solicitarlo, los jóvenes han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web del Bono Cultural hasta el próximo 31 de octubre.

A partir de la concesión se debe usar en el plazo de un año en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Los productos se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto: 100 euros para productos físicos --libros, prensa o discos--, 100 euros para productos digitales --suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea--, y 200 euros para artes escénicas como teatro, ópera, cine, danza o museos.

Los interesados tendrán que identificarse de manera digital a través del sistema Cl@ve y se puede realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto.

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El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España; en 2023, la cifra ascendió a 319.237 y en 2024 fueron 334.435 los beneficiarios.